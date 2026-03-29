Бешикташ иска Мане

29 Март, 2026 15:25 776 2

Договорът на играча с настоящия му клуб Ал-Насър изтича в края на сезона

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бешикташ е започнал сериозни действия по евентуалното привличане на Садио Мане (вляво). Ръководството на турския клуб вече е получило одобрение от треньорския щаб и има амбиция да върне опитния нападател обратно в европейския футбол, съобщава gong.bg.

Според информации от арабските медии 33-годишният футболист има желание отново да се докаже на Стария континент и търси отбор, който се бори за трофеи.

Настоящият контракт на Мане с Ал-Насър изтича в края на сезона, което дава възможност на Бешикташ да води директни преговори с него без да плаща трансферна сума. Очакванията обаче са играчът да поиска сериозен бонус при евентуално подписване.

Целта на „черните орли“ е да договорят предварително споразумение със сенегалеца още преди края на кампанията, за да изпреварят останалите кандидати за подписа му.

Основното препятствие пред осъществяването на трансфера остава високото възнаграждение на Мане. В Саудитска Арабия той получава около 46 милиона евро годишно, а от Бешикташ са готови да започнат конкретни преговори само ако футболистът приеме значително намаление на финансовите си изисквания и се съгласи на условия, съобразени с турските стандарти.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 меценати

    0 0 Отговор
    Искат го за да им нарисува "Закуска на терена".

    15:51 29.03.2026

