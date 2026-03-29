Флойд Мейуедър и Мани Пакиао се пускат в демонстративен боксов мач

29 Март, 2026 20:04 1 105 0

Целта ни е да забавляваме публиката и да предложим добро шоу, заяви Мейуедър

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Предстоящият двубой между легендарните боксьори Флойд Мейуедър (на снимката) и Мани Пакиао ще има демонстративен характер, като мястото на провеждането му все още не е окончателно определено. Това разкри самият Мейуедър пред „Вегас Спортс Тудей“.

Преди около месец се появиха информации, че двамата бивши световни шампиони могат да се изправят един срещу друг през септември в Sphere, но според американеца все още има детайли, които трябва да бъдат уточнени, допълва БТА.

„На този етап никой не знае къде точно ще бъде мачът. Сферата е сред обсъжданите варианти, но нищо не е сигурно. Освен това не бих го нарекъл истински боксов мач – по-скоро ще бъде демонстрация. И двамата ще сме победители. Целта ни е да забавляваме публиката и да предложим добро шоу“, заяви Мейуедър.

Американецът сложи край на професионалната си кариера през 2017 година след победа над Конър Макгрегър и завърши с впечатляващ баланс от 50 победи в 50 срещи. Още през 2015 година той надигра и Пакиао в дългоочакван сблъсък.

Филипинецът, който е световен шампион в осем различни категории, има 62 победи в 73 професионални мача. Последният му двубой беше през миналото лято и приключи с равенство срещу Марио Бариос.


