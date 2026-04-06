Дукати под напрежение: Априлия диктува темпото, но надеждата за титлата остава жива

6 Април, 2026 14:41 635 0

Сезонът е в самото си начало, а мотивацията за завръщане на върха е по-силна от всякога

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интересно началона сезон 2026 в MotoGP – Дукати, който доминираше в шампионата с шест последователни конструкторски титли между 2020 и 2025 година, се оказаха в ролята на догонващи. Италианският гигант от Борго Панигале стартира новата кампания с изоставане спрямо сънародниците си от Априлия, които демонстрират впечатляваща форма. *

След първите три старта – в Тайланд, Бразилия и САЩ – червените машини от Дукати успяха да се качат на подиума само веднъж в основното състезание. Това стана възможно благодарение на Фабио Ди Джанантонио, който финишира трети в Бразилия. В спринтовите надпревари резултатите са малко по-обнадеждаващи – четири подиума, включително победа на Марк Маркес, отново в Бразилия.

Докато Дукати търси ритъма си, Априлия буквално лети по пистите. Тимът записа три поредни победи в неделните състезания, като две от тях бяха двойни триумфи. Този впечатляващ прогрес не остава незабелязан и в лагера на Дукати, където признават, че конкурентите им са направили огромна крачка напред.

Мениджърът на заводския отбор на Дукати, Давиде Тардоци, не крие разочарованието си, но и не губи оптимизъм: „Априлия се разви изключително. Сравних данните от миналата година и е очевидно, че са подобрили темпото си с цели 7-8 десети на обиколка. Нашият напредък е едва 0.1-0.2 секунди. Това е сериозна разлика, но сезонът е дълъг – остават още 19 състезания. Вярвам, че инженерите ни, начело с Джиджи Дал’Иня, ще намерят решение. Очакваме подобрения още на следващия старт в Херес. Нищо не е загубено!“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

