Шампионските амбиции на Арсенал удариха на камък точно в един от най-важните моменти от сезона. Играчите на Микел Артета претърпяха поражение с 1:2 от Борнемут в мач от 32 кръг на Висшата лига при това на „Емирейтс“.

Арсенал допусна първата си загуба във Висшата лига след девет мача, с което даде шанс на Манчестър Сити да намали преднината на върха през уикенда.

Арсенал остава лидер със 70 точки като има два мача поведе от втория Манчестър Сити, който е с 61.

Борнемут откри още в 17-ата минута. Адриен Трюфер влезе в наказателното поле напълно незабелязан и псуна ниска топка в наказателното поле, тя беше отклонена във въздуха от Уилям Салиба, а Жуниор Крупи я засече отблизо в мрежата за 1:0.

Арсенал изравни преди почивката. Райън Кристи игра с ръка в наказателното поле, а съдията сочи към бялата точка. Виктор Гьокереш се оказа безпощаден с много мощен удар вкара за 1:1.

74-ата минута след прекрасна игра на Еванилсон, който играе жизненоважна роля в изграждането на атаката, центрира към Алекс Скот, който преодоля Дейвид Рая с брилянтен удар за 2:1.

​Арсенал не успя да окаже достатъчно натиск върху защитата на Борнмут в заключителните минути, и "черешките" запазиха спечелиха точки. Този резултат временно ги изкачва в топ 10 на Висшата лига преди останалите мачове от кръга.