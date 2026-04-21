Съдбата на Станислав Генчев в Локомотив София ще се реши след сблъсъка със Септември

Сагата около бъдещето на Станислав Генчев като старши треньор на Локомотив София навлиза в решаваща фаза. Всички погледи са насочени към предстоящия двубой със Септември София на 27 април, който ще определи дали Генчев ще продължи да ръководи „червено-черните“ или ще поеме по нов път.

Въпреки категоричните опровержения от страна на клубния собственик Веселин Стоянов относно слуховете за оставка, напрежението в лагера на столичния тим остава осезаемо. По информация на Gong.bg, Генчев вече е изразил желание да напусне поста си, но ръководството е настояло той да остане поне до ключовия мач със Септември. Именно този двубой ще бъде своеобразен вододел за бъдещето на наставника.

След разочароващото представяне и изпуснатата възможност Локомотив София да се класира в първата четворка на плейофите, атмосферата в отбора е напрегната, а феновете очакват промени. Стоянов ще разполага с една седмица след срещата, за да вземе окончателно решение кой ще поеме кормилото на тима в оставащите мачове от сезона.