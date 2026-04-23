Боян Милосавлевич привлича вниманието на редица европейски тимове

23 Април, 2026 18:15 802 0

Белгийски, турски и полски клубове в надпревара за подписа му

Кадър: Diema Sport
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Локомотив Пловдив – Боян Милосавлевич, се превърна в истинска сензация на трансферния пазар, след като редица елитни клубове от Белгия, Турция и Полша са насочили погледите си към него. По информация на кипърското издание meridiansports.com.cy, скаути от водещи отбори вече са посетили България, за да наблюдават изявите на 27-годишния страж на живо.

Милосавлевич, който е швейцарски гражданин със сръбски корени, акостира на стадион "Лаута" през януари миналата година, пристигайки от кипърския Анортозис като свободен агент. Само за един сезон той се утвърди като ключова фигура под рамката на "черно-белите", впечатлявайки с изключителни рефлекси и стабилност. Не е изненада, че интерес към него проявяват и водещите български клубове – Лудогорец и ЦСКА.

Очакванията са през летния трансферен прозорец ръководството на Локомотив Пловдив да получи конкретни оферти за Милосавлевич, който вече има 46 мача с екипа на пловдивчани. В цели 20 от тях той е запазил мрежата си суха – впечатляващо постижение, което допълнително повишава цената му.

Последният му подвиг бе при убедителната победа с 4:0 над Арда в Кърджали, с което Локомотив направи сериозна крачка към финала за Купата на България.

Любопитен детайл е, че бившият му клуб Анортозис ще получи процент от евентуален бъдещ трансфер, тъй като запази дял от правата на вратаря при преминаването му в Локомотив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

