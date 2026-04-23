Майкъл Карик залага на дългосрочна визия за Манчестър Юнайтед

Временният наставник на Манчестър Юнайтед – Майкъл Карик, демонстрира завидна устойчивост и стратегическо мислене. Докато клубовете сменят треньорите си със скоростта на светлината, Карик остава непоколебим в убеждението си, че успехът се гради с търпение и визия за бъдещето.

Статистиката е повече от красноречива: средната продължителност на един мениджърски мандат в Англия вече е под две години. Само 20 треньори в първите четири дивизии могат да се похвалят с по-дълъг престой от двата сезона и осем месеца, които Карик изкара в Мидълзбро. За последните 100 дни, откакто Карик се завърна на „Олд Трафорд“, цели 20 нови мениджъри поеха различни отбори, включително и два пъти в изпадналия Бароу от Лига 2. Последният пример за нетърпението на клубните ръководства е Лиъм Росиниър, който бе освободен от Челси само четири дни след като Юнайтед на Карик излезе победител на „Стамфорд Бридж“.

Въпреки нестабилността и постоянния натиск за мигновени резултати, Карик не се поддава на изкушението да мисли краткосрочно. „Винаги има две страни на монетата – от една страна са моментните резултати, но от друга – отговорността да мислим за бъдещето и голямата картина“, споделя той. За него чашата винаги е наполовина пълна, а не празна. „Предпочитам да гледам позитивно на нещата. Не се тревожа за това, което може да се обърка – важното е какво можем да постигнем и как изглежда успехът“, категоричен е Карик.