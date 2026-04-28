Левски отчете общи приходи в размер на 30,99 милиона лева за 2025г.

ПФК „Левски“ публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година в съответствие със законовите изисквания и като част от ангажимента си към прозрачност, отчетност и устойчиво развитие.

През изминалата година клубът отчита общи приходи в размер на 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева. Положителният финансов резултат за трета поредна година е ясен знак, че ПФК „Левски“ продължава да следва линията на финансова дисциплина, стабилизиране и внимателно планиране на своето развитие.

Основната разлика спрямо 2024 г. е при приходите от трансфери и свързаните с тях постъпления – 22,02 милиона лева през 2024 г. срещу 2,36 милиона лева през 2025 г. Това отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба през последната година, след като ПФК „Левски“ направи съзнателен избор да запази ядрото на отбора и да го надгради, вместо да търси краткосрочен финансов ефект чрез изходящи трансфери. Този подход стана възможен благодарение на последователната финансова дисциплина и на постигнатия напредък в намаляването на задълженията в предишните години.

Видно е, че и през 2025 година ПФК „Левски“ продължи да следва политика на отговорно управление на ресурсите, като едновременно с това успешно промени фокуса, с акцент върху спортно-техническото развитие на представителния отбор. Финансовите резултати за периода отразяват именно това – изграждане на по-стабилна основа, продължаващо намаляване на задълженията и създаване на условия за преследване на по-високи спортни цели.

Публикуването на годишния финансов отчет е част от ангажимента на клуба към откритост към обществото и към привържениците.