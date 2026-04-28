Левски отчете общи приходи в размер на 30,99 милиона лева за 2025г.

28 Април, 2026 16:04 531 4

Клубът публикува своя годишен финансов отчет

Левски отчете общи приходи в размер на 30,99 милиона лева за 2025г. - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ПФК „Левски“ публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година в съответствие със законовите изисквания и като част от ангажимента си към прозрачност, отчетност и устойчиво развитие.

През изминалата година клубът отчита общи приходи в размер на 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева. Положителният финансов резултат за трета поредна година е ясен знак, че ПФК „Левски“ продължава да следва линията на финансова дисциплина, стабилизиране и внимателно планиране на своето развитие.

Основната разлика спрямо 2024 г. е при приходите от трансфери и свързаните с тях постъпления – 22,02 милиона лева през 2024 г. срещу 2,36 милиона лева през 2025 г. Това отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба през последната година, след като ПФК „Левски“ направи съзнателен избор да запази ядрото на отбора и да го надгради, вместо да търси краткосрочен финансов ефект чрез изходящи трансфери. Този подход стана възможен благодарение на последователната финансова дисциплина и на постигнатия напредък в намаляването на задълженията в предишните години.

Видно е, че и през 2025 година ПФК „Левски“ продължи да следва политика на отговорно управление на ресурсите, като едновременно с това успешно промени фокуса, с акцент върху спортно-техническото развитие на представителния отбор. Финансовите резултати за периода отразяват именно това – изграждане на по-стабилна основа, продължаващо намаляване на задълженията и създаване на условия за преследване на по-високи спортни цели.

Публикуването на годишния финансов отчет е част от ангажимента на клуба към откритост към обществото и към привържениците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чики-Рики

    2 1 Отговор
    А от НАП знаят ли!?Май ще ,, затриете,, и ,, Джемкорп -а,,

    16:10 28.04.2026

  • 2 Трол

    1 1 Отговор
    Освен за селекция на футболисти, ще има пари за селекция и на фенове.

    16:15 28.04.2026

  • 3 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    ЛЯ ЛЯ ЛЯ

    16:57 28.04.2026

  • 4 Лафчис 2016

    0 0 Отговор
    Така печелим ние (1+1) плащаш 1 вземаш 2 , както във някои супермаркети.
    (Билетче + пакетче)
    Затова нашите фенове се увеличават.

    17:21 28.04.2026

