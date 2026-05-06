ПАОК съобщи кога се очаква да се възстанови напълно Кирил Десподов

Българският футболен ас Кирил Десподов най-сетне получи добри вести, които вдъхват оптимизъм на феновете и националния отбор. След дълга и изтощителна борба с контузията, която го измъчваше почти година, звездата на ПАОК (Солун) вече вижда светлина в тунела. Според официална информация от гръцкия клуб, Десподов ще се включи пълноценно в тренировъчния процес в началото на лятната подготовка.

Очаква се това да стане факт около средата на юли, което дава на крилото още близо два месеца и половина за пълно възстановяване и връщане към оптимална форма. Тази новина идва само ден след като националният капитан премина успешно хирургическа интервенция заради хронично възпаление на костицата на палеца – проблем, който не се повлия от консервативно лечение и рехабилитация. Медицинският екип на ПАОК положи всички усилия, но в крайна сметка операцията се оказа неизбежна.

Въпреки здравословните неволи, Десподов демонстрира характер и завърши сезона с 30 мача във всички турнири, като се отчете с пет попадения и четири асистенции, макар и предимно като резерва. Последната му поява на терена бе във финалния двубой от редовния сезон срещу Волос, завършил с поражение 1:2 на 22 март.