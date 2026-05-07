Париж във вихъра на емоциите: Арести и напрежение след класирането на ПСЖ за финала в Шампионската лига

7 Май, 2026 09:52 705 4

Ангел Лазаров

Париж се превърна в арена на бурни страсти и напрежение след класирането на Пари Сен Жермен за финала на Шампионската лига. Вълната от еуфория, заляла столицата след сблъсъка с Байерн Мюнхен, бързо прерасна в хаос по улиците, където полицията бе принудена да се намеси решително.

Веднага след последния съдийски сигнал около легендарния „Парк де Пренс“ се разразиха инциденти, които доведоха до двама пострадали. Силите на реда, изправени пред екзалтирани тълпи, използваха сълзотворен газ, за да овладеят ситуацията и да предотвратят по-сериозни безредици.

Особено напрегнато стана в района на Шанз-Елизе, където групи фенове се опитаха да пробият полицейския кордон. Запалянковците хвърляха пиротехника по униформените и се стремиха да достигнат до емблематичното кръгово кръстовище, но бяха отблъснати с твърда ръка.

В резултат на сблъсъците са извършени няколко ареста, а органите на реда останаха нащрек през цялата нощ, за да гарантират сигурността в града.


  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Не трябва ПСЖ да спечели шампионската лига, защото на другия ден Париж ще заприлича на Газа.

    09:54 07.05.2026

  • 2 Боби

    0 0 Отговор
    Да не се радват много,нашия шампион ще ги напляска.

    10:00 07.05.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Байерн нямаше идеи какво да прави в мача. Разчитаха основно че по фланговете някой ще пробие индивидуално на дриблинг.
    Друг е въпросът, че съдийството на моменти бе странно. Където пропусна на 2 пъти игра с ръка, единият път при изскачате, а другият път за дузпа при чистене на топка.

    Коментиран от #4

    10:42 07.05.2026

  • 4 Аналитик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Ами ако не беше ръката ,топката щеше да иде в публиката ,обратно на вратата.Човека си чистеше яко от полето навън

    10:51 07.05.2026

