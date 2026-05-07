Париж във вихъра на емоциите: Арести и напрежение след класирането на ПСЖ за финала в Шампионската лига

Париж се превърна в арена на бурни страсти и напрежение след класирането на Пари Сен Жермен за финала на Шампионската лига. Вълната от еуфория, заляла столицата след сблъсъка с Байерн Мюнхен, бързо прерасна в хаос по улиците, където полицията бе принудена да се намеси решително.

Веднага след последния съдийски сигнал около легендарния „Парк де Пренс“ се разразиха инциденти, които доведоха до двама пострадали. Силите на реда, изправени пред екзалтирани тълпи, използваха сълзотворен газ, за да овладеят ситуацията и да предотвратят по-сериозни безредици.

Особено напрегнато стана в района на Шанз-Елизе, където групи фенове се опитаха да пробият полицейския кордон. Запалянковците хвърляха пиротехника по униформените и се стремиха да достигнат до емблематичното кръгово кръстовище, но бяха отблъснати с твърда ръка.

В резултат на сблъсъците са извършени няколко ареста, а органите на реда останаха нащрек през цялата нощ, за да гарантират сигурността в града.

Bayern-PSG : scènes de fêtes et interventions policières autour du Parc des Princes. pic.twitter.com/OBOt89uSKC — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 6, 2026

La police disperse des groupes de supporters du PSG près du Parc des Princes à Paris.



Plusieurs tirs de feux d'artifice contre les forces de l'ordre.



La préfecture a interdit les rassemblements dans le secteur.#BayernPSG #BAYPSG #PSG pic.twitter.com/zqzRezClB1 — Luc Auffret (@LucAuffret) May 6, 2026