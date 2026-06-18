Чехия изпусна победата срещу Южна Африка

Вълнуващият двубой между Чехия и Южна Африка от група "А" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико завърши без победител – 1:1.

С първия съдийски сигнал чешкият тим демонстрира амбиция за ранен гол. В първата минута капитанът Ладислав Крейчи центрира опасно към Патрик Шик, който обаче не успя да насочи топката във вратата, след като тя се отклони от рамото му и премина покрай гредата.

Само пет минути по-късно, след прецизна комбинация между Адам Хложек и Александър Сойка, Михал Садилек се озова очи в очи с вратаря на Южна Африка и с хладнокръвие откри резултата – 1:0 за Чехия.

Въпреки ранния шок, "Бафана Бафана" не се предаде. Южноафриканците постепенно наложиха натиск и в 83-ата минута получиха златен шанс да изравнят. След игра с ръка на Павел Шулц в наказателното поле, съдията посочи бялата точка. Тебохо Мокоена застана зад топката и с безупречно изпълнение донесе точката за своя отбор.

След равенството и двата тима имат по една точка в актива си и ще трябва да търсят задължителна победа в последните си мачове, за да запазят шансовете си за класиране напред. Чехия ще се изправи срещу домакина Мексико, докато Южна Африка ще премери сили с Южна Корея.