ЦСКА постави емблемата на "Българска армия"

Тази сутрин стадион "Българска армия" се сдоби с ново бижу – емблемата на ЦСКА зае своето почетно място върху централната трибуна. Това събитие бележи символичното начало на новата ера за "армейците", които се готвят да посрещнат предстоящия футболен сезон с обновен дом и още по-големи мечти.
Реновираната "Армия" ще отвори врати за повече от 18 000 запалени привърженици, които ще могат да се насладят на футболни емоции под напълно покрити трибуни. Новото съоръжение обещава комфорт и удобства, достойни за европейските стандарти – от модерни козирки до редица екстри, които ще превърнат всяко домакинство в истински празник за феновете.
Докато строителните дейности в София кипят, футболистите на Христо Янев са на лагер в Австрия, където шлифоват формата си за предстоящите предизвикателства. Утре "червените" ще премерят сили с Брине от Словения в контролна среща, която започва в 18:00 часа. Всички погледи обаче са насочени към първия официален мач на новия стадион.
Монтирането на емблемата не е просто технически акт – това е жест към историята и вярната публика на ЦСКА.
ВИДЕО може да видите ТУК !
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
16:07 19.06.2026
2 Припознал Динамо
Коментиран от #4, #7
16:13 19.06.2026
3 Ловеч
16:18 19.06.2026
4 Левски 1914
До коментар #2 от "Припознал Динамо":По целия свят мъжете си сменят колите ,жените , бирата и др. , но отбора НЕ. Червените фенове са единствени в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги млатиха като тъпан на сватба 8 - 0.
Коментиран от #8, #12, #14
16:19 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гонзо има 8 клааас
16:21 19.06.2026
7 мъка
До коментар #2 от "Припознал Динамо":му е на чифтокопитния , че няма да стъпи на най-модерният стадион на балканите нека си блее , той не спи тоя наркоман и си знае едно и също . Да връщате парите на Божков динамовции
16:22 19.06.2026
8 Припознал Динамо
До коментар #4 от "Левски 1914":Браво!!!!
Ще те наградят за най добро стихотворение в диисспансссеера.
Но не забравяй все пак предписаните аапче....
16:23 19.06.2026
9 О, нещастен Ливърпул!
Славата ти той погреба!
Но главите си вдигнете! Тежки сълзи не ронете...
Интер, Нотингам, Аякс бяха тука преди вас.
Те нарекоха стадиона "гробница за шампиони"
16:27 19.06.2026
10 майка ти
До коментар #5 от "Бахтимир":студен да те целува , че се подиграваш с починалите бе рогат
16:28 19.06.2026
11 Васил Божков
Да помагаш на припозналия Динамо, че май я уапсаха
16:32 19.06.2026
12 Папаз титев фен на Безински
До коментар #4 от "Левски 1914":Търси Си 2-ра работа, Божков търси едни пари...
16:42 19.06.2026
13 11:4 над Левски (София) през 1939
Коментиран от #19
16:45 19.06.2026
14 Хамрун
До коментар #4 от "Левски 1914":Хората по цял свят си сменят и цяровете , когато се наложи и са по-добре.
Ти какво чакаш?
16:51 19.06.2026
15 Хехехе
Коментиран от #18
17:14 19.06.2026
16 Йовчо
Да се кичиш с историята на друг е много подло.
И братята македонци са в това положение - и те не могат да си купят история и си приписват нашата.
17:15 19.06.2026
17 ПРИПОЦИ, ТИРЕТА...
Хахахаха
Има нещо... Извратеняшко да...зако паш ЦЕЦКА на БКП и... веднага да припознаеш.. ЛИТЕКС с лиценза на ЧАВДАР?!?
Ха-ха-ха
Коментиран от #20
17:22 19.06.2026
18 ХеХе
До коментар #15 от "Хехехе":Когато сложите емблемата на ДИНАМО на козирката
17:26 19.06.2026
19 Не ни занимавай с извратените си..
До коментар #13 от "11:4 над Левски (София) през 1939":Хомо фантазии.
Ментето ...ЦЕЦКА СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ Я СЪЗДАДЕ ... БКП, по образ и подобие на оригинала ...ЦСКА МОСКАЛ
R.İ.P ... Цецка
17:27 19.06.2026
20 На всичките ви спирам... Интернета!
До коментар #17 от "ПРИПОЦИ, ТИРЕТА...":На всичките ви спирам... Интернета!-Болни завистливи телета.
Така римата е по добра
17:31 19.06.2026