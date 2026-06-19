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ЦСКА постави емблемата на "Българска армия"

ЦСКА постави емблемата на "Българска армия"

19 Юни, 2026 16:04 833 20

  • стадион българска армия-
  • емблемата-
  • цска-
  • христо янев-
  • лагер-
  • австрия

Тя вече краси централната трибуна

ЦСКА постави емблемата на "Българска армия" - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази сутрин стадион "Българска армия" се сдоби с ново бижу – емблемата на ЦСКА зае своето почетно място върху централната трибуна. Това събитие бележи символичното начало на новата ера за "армейците", които се готвят да посрещнат предстоящия футболен сезон с обновен дом и още по-големи мечти.

Реновираната "Армия" ще отвори врати за повече от 18 000 запалени привърженици, които ще могат да се насладят на футболни емоции под напълно покрити трибуни. Новото съоръжение обещава комфорт и удобства, достойни за европейските стандарти – от модерни козирки до редица екстри, които ще превърнат всяко домакинство в истински празник за феновете.

Докато строителните дейности в София кипят, футболистите на Христо Янев са на лагер в Австрия, където шлифоват формата си за предстоящите предизвикателства. Утре "червените" ще премерят сили с Брине от Словения в контролна среща, която започва в 18:00 часа. Всички погледи обаче са насочени към първия официален мач на новия стадион.

Монтирането на емблемата не е просто технически акт – това е жест към историята и вярната публика на ЦСКА.

ВИДЕО може да видите ТУК !


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 6 Отговор
    Бижу?!?🤣🤣🤣 Благодаря за развеселяващата статия! 😂

    16:07 19.06.2026

  • 2 Припознал Динамо

    8 1 Отговор
    Кажи едно стихотворение сега.

    Коментиран от #4, #7

    16:13 19.06.2026

  • 3 Ловеч

    6 9 Отговор
    Велика емблема с която днес се кичат Вековните родени в Ловеч...

    16:18 19.06.2026

  • 4 Левски 1914

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Припознал Динамо":

    По целия свят мъжете си сменят колите ,жените , бирата и др. , но отбора НЕ. Червените фенове са единствени в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги млатиха като тъпан на сватба 8 - 0.

    Коментиран от #8, #12, #14

    16:19 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гонзо има 8 клааас

    9 2 Отговор
    и 1 гол в Рен на тренировка без братар .. от дузпа

    16:21 19.06.2026

  • 7 мъка

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Припознал Динамо":

    му е на чифтокопитния , че няма да стъпи на най-модерният стадион на балканите нека си блее , той не спи тоя наркоман и си знае едно и също . Да връщате парите на Божков динамовции

    16:22 19.06.2026

  • 8 Припознал Динамо

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Браво!!!!
    Ще те наградят за най добро стихотворение в диисспансссеера.
    Но не забравяй все пак предписаните аапче....

    16:23 19.06.2026

  • 9 О, нещастен Ливърпул!

    5 1 Отговор
    "Тежък беше жребият пред тебе-ЦСКА ти отреди.
    Славата ти той погреба!
    Но главите си вдигнете! Тежки сълзи не ронете...
    Интер, Нотингам, Аякс бяха тука преди вас.
    Те нарекоха стадиона "гробница за шампиони"

    16:27 19.06.2026

  • 10 майка ти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бахтимир":

    студен да те целува , че се подиграваш с починалите бе рогат

    16:28 19.06.2026

  • 11 Васил Божков

    8 1 Отговор
    1914-ти Приготви всеки месец по1/3 от пенсията си, че започвам да си прибирам верисиите.
    Да помагаш на припозналия Динамо, че май я уапсаха

    16:32 19.06.2026

  • 12 Папаз титев фен на Безински

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Търси Си 2-ра работа, Божков търси едни пари...

    16:42 19.06.2026

  • 13 11:4 над Левски (София) през 1939

    6 2 Отговор
    11:4 над Левски (София) през 1939 уххх как са ви е боляло под опашките от офицерчетата хахахахаха подуенски подлоги

    Коментиран от #19

    16:45 19.06.2026

  • 14 Хамрун

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Хората по цял свят си сменят и цяровете , когато се наложи и са по-добре.
    Ти какво чакаш?

    16:51 19.06.2026

  • 15 Хехехе

    2 6 Отговор
    А емблемата на ЛИТЕКС с лиценза на ЧАВДАР ЕТРОПОЛЕ,..КОГА?

    Коментиран от #18

    17:14 19.06.2026

  • 16 Йовчо

    2 6 Отговор
    Всичко можеш да си купиш освен история.
    Да се кичиш с историята на друг е много подло.
    И братята македонци са в това положение - и те не могат да си купят история и си приписват нашата.

    17:15 19.06.2026

  • 17 ПРИПОЦИ, ТИРЕТА...

    2 6 Отговор
    На всичките ви спирам... Интернета!
    Хахахаха
    Има нещо... Извратеняшко да...зако паш ЦЕЦКА на БКП и... веднага да припознаеш.. ЛИТЕКС с лиценза на ЧАВДАР?!?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #20

    17:22 19.06.2026

  • 18 ХеХе

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хехехе":

    Когато сложите емблемата на ДИНАМО на козирката

    17:26 19.06.2026

  • 19 Не ни занимавай с извратените си..

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "11:4 над Левски (София) през 1939":

    Хомо фантазии.
    Ментето ...ЦЕЦКА СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ Я СЪЗДАДЕ ... БКП, по образ и подобие на оригинала ...ЦСКА МОСКАЛ
    R.İ.P ... Цецка

    17:27 19.06.2026

  • 20 На всичките ви спирам... Интернета!

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ПРИПОЦИ, ТИРЕТА...":

    На всичките ви спирам... Интернета!-Болни завистливи телета.
    Така римата е по добра

    17:31 19.06.2026

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