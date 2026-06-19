ЦСКА постави емблемата на "Българска армия"

Тази сутрин стадион "Българска армия" се сдоби с ново бижу – емблемата на ЦСКА зае своето почетно място върху централната трибуна. Това събитие бележи символичното начало на новата ера за "армейците", които се готвят да посрещнат предстоящия футболен сезон с обновен дом и още по-големи мечти.

Реновираната "Армия" ще отвори врати за повече от 18 000 запалени привърженици, които ще могат да се насладят на футболни емоции под напълно покрити трибуни. Новото съоръжение обещава комфорт и удобства, достойни за европейските стандарти – от модерни козирки до редица екстри, които ще превърнат всяко домакинство в истински празник за феновете.

Докато строителните дейности в София кипят, футболистите на Христо Янев са на лагер в Австрия, където шлифоват формата си за предстоящите предизвикателства. Утре "червените" ще премерят сили с Брине от Словения в контролна среща, която започва в 18:00 часа. Всички погледи обаче са насочени към първия официален мач на новия стадион.

Монтирането на емблемата не е просто технически акт – това е жест към историята и вярната публика на ЦСКА.

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