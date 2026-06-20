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Почетният президент на Байерн Мюнхен разкритикува ФИФА: Световното първенство се превръща в комерсиален спектакъл

Почетният президент на Байерн Мюнхен разкритикува ФИФА: Световното първенство се превръща в комерсиален спектакъл

20 Юни, 2026 07:03 597 2

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  • кюрасао

Ули Хьонес остро осъди разширения формат и високите цени на билетите за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

Почетният президент на Байерн Мюнхен разкритикува ФИФА: Световното първенство се превръща в комерсиален спектакъл - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ули Хьонес, легендарният почетен президент на Байерн Мюнхен, не скри разочарованието си от посоката, в която се развива най-големият футболен форум – Световното първенство. В интервю за авторитетното издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, германецът определи Мондиала в САЩ, Канада и Мексико като „пълен провал за футбола“, визирайки както разширения формат, така и главозамайващите цени на билетите.

„Това първенство е истински фиаско. Как е възможно средната цена на билет за финала да достига 2000 долара? Докъде ще стигнем? Винаги съм бил за модернизацията и развитието на футбола, но тази крайна комерсиализация е неприемлива. Не бих подкрепил подобно нещо, дори с покупка на билет“, категоричен бе Хьонес.

Критиките на Хьонес идват на фона на убедителната победа на Германия над Кюрасао с 7:1 – резултат, който според него е показателен за липсата на баланс и смисъл в разширения формат на турнира. „Сблъсъците с тотални аутсайдери обезсмислят състезанието“, подчерта той.

Любопитен детайл разкрива, че Хьонес е получил покана да отседне при приятел във Флорида, само на пет минути от резиденцията на бившия американски президент Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго. Въпреки това, той категорично е отказал да посети първенството. „Нямах никакво желание да присъствам на този Мондиал. Дори и да бях решил, отдалечеността на къщата от стадионите щеше да ме откаже“, сподели Хьонес пред ДПА.

Острите думи на Ули Хьонес отекват сред феновете и експертите, които все по-често поставят под въпрос бъдещето на футбола в ерата на безконтролна комерсиализация. Дали ФИФА ще чуе гласа на легендите и ще върне спорта към корените му, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    0 0 Отговор
    билетите да са $2000 но са отдавна изкупени и стадионите са пълни. Ако не бяха по джоба на хората, стадионите щяха да са празни, а те са пълни. Явно 2000 е реалната пазарна цена която отговаря на джоба на посетителите.

    Ако билетите ги бяха пуснали по $100, просто щяха да бъдат изкупени от прекупвачи и да се препродават в Телеграм за по $2000. Пак същото накрая но печалбата щеше да отиде в прекупвачите а не в турнира.

    Коментиран от #2

    07:26 20.06.2026

  • 2 Нормална цена

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Може":

    2000 долара преди 10 години бяха 200..Печатането не е спряло..
    Друг въпроса, че не всички заплати са скочили 10 пъти.

    07:36 20.06.2026

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