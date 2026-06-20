Райън Бидунга официално остава в Локомотив София

Ръководството на Локомотив използва официалната си страница във Фейсбук, за да обяви голяма и дългоочаквана новина за своите привърженици.

Ето какво написаха от клуба:

"Райън Бидунга остава в „Локомотив“!

Централният защитник на „Локомотив“ Райън Бидунга преподписа своя договор с клуба до лятото на 2028 година. Бранителят пристигна през януари 2024 г. и се доказа като един от най-постоянните играчи в тима. Той изигра 44 мача с червено-черната фланелка, като отбеляза 5 попадения.

Ръководството на „Локомотив“ пожелава на Райън здраве, щастие, късмет и още много запомнящи се моменти с любимия клуб!"