Новини
Спорт »
Световен футбол »
Райън Бидунга официално остава в Локомотив София

Райън Бидунга официално остава в Локомотив София

20 Юни, 2026 12:48 370 0

  • локомотив софия-
  • футбол-
  • райън бидунга

Бранителят пристигна през януари 2024 г. и се доказа като един от най-постоянните играчи в тима

Райън Бидунга официално остава в Локомотив София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив използва официалната си страница във Фейсбук, за да обяви голяма и дългоочаквана новина за своите привърженици.

Ето какво написаха от клуба:

"Райън Бидунга остава в „Локомотив“!
Централният защитник на „Локомотив“ Райън Бидунга преподписа своя договор с клуба до лятото на 2028 година. Бранителят пристигна през януари 2024 г. и се доказа като един от най-постоянните играчи в тима. Той изигра 44 мача с червено-черната фланелка, като отбеляза 5 попадения.
Ръководството на „Локомотив“ пожелава на Райън здраве, щастие, късмет и още много запомнящи се моменти с любимия клуб!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове