Рапър взриви Франция: Звездите на ПСЖ са принудени да играят за малкия Кики - това ме вбесява

Въпреки добрия старт на Франция на Мондиал 2026, вниманието след първия двубой срещу Сенегал се насочи към Усман Дембеле. Представянето на звездата на ПСЖ предизвика критики във Франция, като част от анализаторите и феновете поставиха под съмнение мястото му в титулярния състав.

На фона на негативните реакции известният френски рапър Rohff излезе с категорична защита на Дембеле и носител на „Златната топка“. Според него Дембеле не получава ролята, която заслужава, а е поставен в сянката на Килиан Мбапе.

„Това ме вбесява. Франция разполага със Златна топка и футболист с две титли от Шампионската лига, а се отнасят към него с пренебрежение, поставяйки го в ролята на човек, който трябва да работи за Мбапе, въпреки че няма на какво да му завижда“, заяви Rohff в профила си в социалните мрежи.

Той добави, че ако Дембеле бъде използван на естествената си позиция, качествата му ще изпъкнат още повече.

Ah moi ça me révolte au plus haut point !

L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable !



Si… pic.twitter.com/eoS28YV5nP — ROHFF (@rohff) June 20, 2026

„Ако Усман играеше на истинската си позиция, щяхте да видите истинския Дембеле. Освен офанзивните си качества той допринася с преса, връщане в защита и създаване на пространства“, смята музикантът.

Rohff не спря дотук и отправи още критики към начина, по който се разпределя вниманието около френския национален отбор. Според него прожекторите са насочени основно към Мбапе, докато приносът на Дембеле остава подценен.

„В края на мача камерата ще ни покаже само близки планове на другия човек и превъзходния му акт на престорено смирение, разочарован от двете си години без трофеи в Реал Мадри и от двата поредни триумфа на ПСЖ в Шампионската лига. Той си присвоява всички заслуги и несправедливо грее в светлината на прожекторите. Усман е добър и професиионалист, разбира важността на Световното първенство. Той ще се отдръпне и ще се жертва за отбора, но това е несправедливо. Не знам за вас, но целият този цирк е непоносим за мен, дори и да печелим за момента. Така че, честно казано, те игнорират актуалният носител на „Златната топка“. Франция има най-добрата атака в света, двукратните европейски шампиони от ПСЖ са принудени да играят за малкия Кики... това е твърде много", добави изпълнителят.

Въпреки това рапърът подчерта професионализма на Дембеле и готовността му да поставя отбора над личните интереси.

„Дембеле е професионалист и знае колко важна е Световната купа. Той ще продължи да се жертва за отбора, но отношението към него е несправедливо“, заключи Rohff.