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Футболист на Ман Юнайтед и национал на Мароко може да спре с футбола - иска да учи Корана наизуст

Футболист на Ман Юнайтед и национал на Мароко може да спре с футбола - иска да учи Корана наизуст

21 Юни, 2026 18:29 450 0

  • мароко-
  • нусаир мазрауи-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Животът е кратък

Футболист на Ман Юнайтед и национал на Мароко може да спре с футбола - иска да учи Корана наизуст - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на Мароко Нусаир Мазрауи заяви, че не изключва възможността да прекрати професионалната си кариера след края на Световното първенство. Десният бек на Манчестър Юнайтед, който участва за втори пореден мондиал, обмисля да сложи край на футболната си кариера след турнира в Съединените щати, Мексико и Канада.

„След Мондиала може да спра с футбола. Животът е кратък. Искам да науча Корана наизуст и един ден да стана имам на джамия“, споделя бранителят, който е роден в Нидерландия и е юноша на Аякс Амстердам.


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