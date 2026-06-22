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Сензация: Серина Уилямс се завръща на Уимбълдън след близо четири години

Сензация: Серина Уилямс се завръща на Уимбълдън след близо четири години

22 Юни, 2026 07:48 863 5

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  • тенис-
  • уимбълдън

Легендарната американка получи „уайлд кард“ за турнира на сингъл и отново ще преследва рекорда от 24 титли от Големия шлем

Сензация: Серина Уилямс се завръща на Уимбълдън след близо четири години - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Серина Уилямс отново ще бъде част от Уимбълдън. Бившата №1 в световната ранглиста получи покана за участие в турнира на сингъл, след като по-рано беше обявено, че ще играе и в надпреварата на двойки заедно със сестра си Винъс.

Така американската легенда ще се завърне на корта в официален мач на сингъл за първи път от близо четири години. Последната ѝ поява беше на US Open, когато загуби от Айла Томлянович в емоционален двубой, след който мнозина смятаха, че кариерата ѝ е приключила.

През последните седмици Уилямс вече направи първи стъпки към завръщането си. Тя игра на двойки с канадката Виктория Мбоко на турнира в Куинс, където показа добри признаци, особено при сервиса си. В Берлин обаче участието ѝ заедно с Каролина Мухова приключи още в първия кръг.

Серина остава една от най-великите тенисистки в историята. Заедно със сестра си Винъс и баща си Ричард тя промени изцяло облика на женския тенис в края на 90-те години и началото на новия век.

На Уимбълдън американката има общо 14 титли – седем на сингъл, шест на двойки и една на смесени двойки. По този показател тя отстъпва единствено на легендите Били Джийн Кинг и Мартина Навратилова.

На прага на своя 45-и рожден ден Серина Уилямс ще се опита да осъществи нещо, което мнозина смятат за невъзможно – да спечели 24-та титла от Големия шлем и да изравни рекорда на Маргарет Корт. В момента американката има 23 трофея от най-престижните турнири в тениса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    7 2 Отговор
    Мама Слонка кат са лъзне грациозно на граса, публиката ще си помисли, че е у Индия - така ще се тресе земята.
    И няма да са далеч от истината - островчето отдавна не е Албион, а Малката Индия.

    Коментиран от #3

    07:54 22.06.2026

  • 2 Стършели

    0 0 Отговор
    Бабино лято о о ох?

    08:25 22.06.2026

  • 3 кат са лъзни отгорети

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айляк":

    ше усетиш малкия уилямс

    08:41 22.06.2026

  • 4 30 години тестостерон

    4 0 Отговор
    Братята Уилямс продължават да доминират женския тенис !

    08:54 22.06.2026

  • 5 Мечка стръвница!

    1 0 Отговор
    Тая ше изкърти корта барабар със съдията.

    09:40 22.06.2026

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