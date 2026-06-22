Сензация: Серина Уилямс се завръща на Уимбълдън след близо четири години

Серина Уилямс отново ще бъде част от Уимбълдън. Бившата №1 в световната ранглиста получи покана за участие в турнира на сингъл, след като по-рано беше обявено, че ще играе и в надпреварата на двойки заедно със сестра си Винъс.

Така американската легенда ще се завърне на корта в официален мач на сингъл за първи път от близо четири години. Последната ѝ поява беше на US Open, когато загуби от Айла Томлянович в емоционален двубой, след който мнозина смятаха, че кариерата ѝ е приключила.

През последните седмици Уилямс вече направи първи стъпки към завръщането си. Тя игра на двойки с канадката Виктория Мбоко на турнира в Куинс, където показа добри признаци, особено при сервиса си. В Берлин обаче участието ѝ заедно с Каролина Мухова приключи още в първия кръг.

Серина остава една от най-великите тенисистки в историята. Заедно със сестра си Винъс и баща си Ричард тя промени изцяло облика на женския тенис в края на 90-те години и началото на новия век.

На Уимбълдън американката има общо 14 титли – седем на сингъл, шест на двойки и една на смесени двойки. По този показател тя отстъпва единствено на легендите Били Джийн Кинг и Мартина Навратилова.

На прага на своя 45-и рожден ден Серина Уилямс ще се опита да осъществи нещо, което мнозина смятат за невъзможно – да спечели 24-та титла от Големия шлем и да изравни рекорда на Маргарет Корт. В момента американката има 23 трофея от най-престижните турнири в тениса.