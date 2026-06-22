Григор Димитров се изкачи с пет места в световната ранглиста по тенис, Виктория Томова падна със седем

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с пет места в обновената седмична световна ранглиста по тенис, предаде БТА. Димитров вече заема 164-а позиция с актив от 357 точки.



За 35-годишния хасковлия тази седмица предстои участие на турнира от сериите АТП 250 в Майорка.



Втора ракета на България вече е Пьотр Нестеров, който изпревари Димитър Кузманов и се намира на 396-о място със 124 точки.



Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13450 точки, пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев (Германия).



Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна със седем места в световната ранглиста при жените на УTA.



31-годишната софиянка, която не участва в турнири през миналата седмица, вече заема 174-тата позиция с 435 точки. През тази седмица Томова ще започне от квалификациите на третия за сезона турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".



Втората ракета на България Елизара Янева, която също ще участва в пресявките на престижната надпревара на трева в Лондон, записва рекордно класиране, изкачвайки се с 28 места до 201-вото. В събота тя игра първия си полуфинал на турнир от сериите УTA 125 в Бреша, Италия, но отстъпи с 3:6, 3:6 на Маяр Шериф (Египет).



Арина Сабаленка от Беларус запазва първото си място в ранглистата с 9090 точки след полуфинала си в Берлин, докато Линда Носкова (Чехия) влиза в топ 10 след триумфа си в германската столица.



В челната десетка при двойките няма промени, а чехкинята Катержина Синякова все още заема първата позиция.

Междувременно Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250, предаде ФОКУС.

34-годишният хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 1/16-финал, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12:00 часа бългаско време.



29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи мач между тях. В началото на годината Полманс игра финал на двойки на Откритото първенство на Австралия, но той и партньорът му Джейсън Кублър загубиха.



През май 2026 г. Полманс спечели първата си титла на двойки от ATP тура, триумфирайки на турнира на клей в Женева от сериите ATP 250.



Полманс спечели и двата си мача от квалификациите, побеждавайки Джейми МакКендзи и Абедалах Шелбайх.