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Григор Димитров се изкачи с пет места в световната ранглиста по тенис, Виктория Томова падна със седем

Григор Димитров се изкачи с пет места в световната ранглиста по тенис, Виктория Томова падна със седем

22 Юни, 2026 11:45 664 2

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Гришо среща квалификанта Марк Полманс от Австралия на 1/16-финал на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250

Григор Димитров се изкачи с пет места в световната ранглиста по тенис, Виктория Томова падна със седем - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с пет места в обновената седмична световна ранглиста по тенис, предаде БТА. Димитров вече заема 164-а позиция с актив от 357 точки.

За 35-годишния хасковлия тази седмица предстои участие на турнира от сериите АТП 250 в Майорка.

Втора ракета на България вече е Пьотр Нестеров, който изпревари Димитър Кузманов и се намира на 396-о място със 124 точки.

Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13450 точки, пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев (Германия).

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна със седем места в световната ранглиста при жените на УTA.

31-годишната софиянка, която не участва в турнири през миналата седмица, вече заема 174-тата позиция с 435 точки. През тази седмица Томова ще започне от квалификациите на третия за сезона турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".

Втората ракета на България Елизара Янева, която също ще участва в пресявките на престижната надпревара на трева в Лондон, записва рекордно класиране, изкачвайки се с 28 места до 201-вото. В събота тя игра първия си полуфинал на турнир от сериите УTA 125 в Бреша, Италия, но отстъпи с 3:6, 3:6 на Маяр Шериф (Египет).

Арина Сабаленка от Беларус запазва първото си място в ранглистата с 9090 точки след полуфинала си в Берлин, докато Линда Носкова (Чехия) влиза в топ 10 след триумфа си в германската столица.

В челната десетка при двойките няма промени, а чехкинята Катержина Синякова все още заема първата позиция.

Междувременно Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250, предаде ФОКУС.

34-годишният хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 1/16-финал, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12:00 часа бългаско време.

29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи мач между тях. В началото на годината Полманс игра финал на двойки на Откритото първенство на Австралия, но той и партньорът му Джейсън Кублър загубиха.

През май 2026 г. Полманс спечели първата си титла на двойки от ATP тура, триумфирайки на турнира на клей в Женева от сериите ATP 250.

Полманс спечели и двата си мача от квалификациите, побеждавайки Джейми МакКендзи и Абедалах Шелбайх.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    1 1 Отговор
    Абе агенция Фокус, защо спестявате факта, че ГришУ участва в Майорка с WC?! Защо не подчертаете факта, че ще участва и на Уимбълдън с WC?! Изобщо, нашият ще разчита да участва на някой по-реномирани тенис турнир само ако му дадат WC! Това няма да е вечно!

    11:55 22.06.2026

  • 2 факуса

    0 0 Отговор
    туй касае единствено и само гришката,ама той си знае на кое место е

    12:10 22.06.2026

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