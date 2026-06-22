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Аржентина се класира за елиминационната фаза на световното след исторически рекорд на Лионел Меси

Аржентина се класира за елиминационната фаза на световното след исторически рекорд на Лионел Меси

22 Юни, 2026 22:09 1 023 9

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  • футболната история-
  • лаутаро мартинес

Големият капитан блести с два гола срещу Австрия и пренаписва историята на Мондиал 2026

Аржентина се класира за елиминационната фаза на световното след исторически рекорд на Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На стадион "AT&T" в Далас, Аржентина демонстрира класа и характер, като надви Австрия с 2:0 във втория си мач от група "J" на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Главният герой отново бе Лионел Меси, който не само донесе победата на "гаучосите", но и постави нови рекорди, които ще останат в аналите на футболната история.

В 10-ата минута Меси имаше шанс да открие резултата от бялата точка, след като Лаутаро Мартинес бе повален в наказателното поле. За съжаление, ударът на "Бълхата" профуча покрай вратата, но това не сломи духа на аржентинците. Вместо да се обезкуражи, Меси се мобилизира и само 28 минути по-късно разпечата австрийската врата с изключителен гол след асистенция от Факундо Медина.

С този гол Меси официално подобри рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световни първенства, достигайки 17 гола.

Но магията не спря дотук – в последните секунди на двубоя аржентинският капитан реализира още веднъж, оформяйки крайното 2:0 и записвайки 18-ото си попадение на Мондиалите. Така Меси не само затвърди лидерската си роля, но и доказа, че е истинският мотор на отбора – всички пет гола на Аржентина до момента са негово дело.

След този успех Аржентина оглавява група "J" с пълен актив от 6 точки, следвана от Австрия с 3. Алжир и Йордания все още търсят първите си точки, а утре сутринта предстои сблъсъкът между тях. С днешната победа "албиселесте" си гарантират участие в директните елиминации, където ще се изправят срещу втория от групата на Испания, Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    1 11 Отговор
    Няма дузпа за Аржентина,то и за това справедливостта възтържествува и Меси пропусна.Иначе обикновено повечето мачове започват след полунощ,така че да си ги гледат!

    22:11 22.06.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    15 3 Отговор
    Меси е оригинала, Кристиано е ментето! За пореден път го доказа! Меси 18 гола на Световни - номер 1 на всички времена!

    22:18 22.06.2026

  • 3 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    0 0 Отговор
    ЖК БУТЪНЕЦ Е С МЕСИ 🗣
    И ШПИКЕРА НА СРЕЩАТА ПО БТ1..

    22:25 22.06.2026

  • 4 Нойзи

    6 1 Отговор
    Някои глупаци сравняват Роналдо с Меси, нещата са несравними!

    22:36 22.06.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    А ГЕЛОСАНОТО португалче пак ръкомаха и иска дузпа всеки пък, когато някой го докосне...

    22:39 22.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    С Меси мое се сравнява само инджинер Гонзо!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    22:40 22.06.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    С което възбуди ггрупата от факти.бг до краен предел!

    22:40 22.06.2026

  • 8 странно

    1 1 Отговор
    Остеррайхците загубиха защото не пуснаха в игра Милко Калайджиев.

    22:42 22.06.2026

  • 9 Антонела Рукуцо

    0 0 Отговор
    Много харесвам Меси с него съм заради чара му,а не заради парите!

    22:47 22.06.2026

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