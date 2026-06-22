Аржентина се класира за елиминационната фаза на световното след исторически рекорд на Лионел Меси

На стадион "AT&T" в Далас, Аржентина демонстрира класа и характер, като надви Австрия с 2:0 във втория си мач от група "J" на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Главният герой отново бе Лионел Меси, който не само донесе победата на "гаучосите", но и постави нови рекорди, които ще останат в аналите на футболната история.

В 10-ата минута Меси имаше шанс да открие резултата от бялата точка, след като Лаутаро Мартинес бе повален в наказателното поле. За съжаление, ударът на "Бълхата" профуча покрай вратата, но това не сломи духа на аржентинците. Вместо да се обезкуражи, Меси се мобилизира и само 28 минути по-късно разпечата австрийската врата с изключителен гол след асистенция от Факундо Медина.

С този гол Меси официално подобри рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световни първенства, достигайки 17 гола.

Но магията не спря дотук – в последните секунди на двубоя аржентинският капитан реализира още веднъж, оформяйки крайното 2:0 и записвайки 18-ото си попадение на Мондиалите. Така Меси не само затвърди лидерската си роля, но и доказа, че е истинският мотор на отбора – всички пет гола на Аржентина до момента са негово дело.

След този успех Аржентина оглавява група "J" с пълен актив от 6 точки, следвана от Австрия с 3. Алжир и Йордания все още търсят първите си точки, а утре сутринта предстои сблъсъкът между тях. С днешната победа "албиселесте" си гарантират участие в директните елиминации, където ще се изправят срещу втория от групата на Испания, Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.