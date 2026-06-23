Ден за оцеляване и ранна квалификация: Хърватия и Колумбия пред ключови битки на Мондиала

Вторият кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026 ни предлага сблъсъци с огромен залог. В Група L ранените лъвове от Хърватия ще трябва бързо да забравят кошмара от старта, изправяйки се срещу амбициозния тим на Панама.

Часове по-късно, в Група K, намиращата се в отлична форма Колумбия излиза срещу голямата изненада от първите мачове – ДР Конго.

Панама – Хърватия: Всичко или нищо в Торонто

Старт: 24 юни, 02:00 ч. (българско време)Локация: Стадион „БМО Фийлд“, Торонто (Канада)

Ситуацията в Група L: Англия (3 т.), Гана (3 т.), Панама (0 т.), Хърватия (0 т.).

В търсене на реванш

След тежкото поражение с 2:4 от Англия, балканските „шахматисти“ се намират до стената. Селекционерът Златко Далич е изправен пред дилема как да освежи състава. Всички погледи са насочени към 40-годишния ветеран Лука Модрич, който остана без сили след първия час срещу англичаните, но остава ключовата фигура в халфовата линия.

Хърватите ще опитат да наложат контрол и да се възползват от класата на играчи като Матео Ковачич и Йошко Гвардиол.

Панама не е за подценяване

Въпреки че загубиха драматично от Гана с 0:1 с гол в 95-ата минута, футболистите на Томас Кристиансен показаха впечатляващ футбол. Те доминираха с 62% притежание на топката и организираха опасни флангови атаки. Панамците влизат без страх и ще разчитат на физическа агресия и бързи преходи, за да изненадат именития си съперник. Големият проблем за тях обаче е липсата на голямата им звезда Адалберто Караския, който пропуска мача.

Колумбия – ДР Конго: Билет за осминафиналите или нова африканска сензация

Старт: 24 юни, 05:00 ч. (българско време )Локация: Стадион „Акрон“, Гуадалахара (Мексико)

Ситуацията в Група K: Колумбия (3 т.), ДР Конго (1 т.), Португалия (1 т.), Узбекистан (0 т.).

„Лос Кафетерос“ летят високо

Колумбия започна кампанията си с категорично 3:1 срещу Узбекистан и оглави класирането. Отборът на Нестор Лоренцо е в серия от 10 поредни мача на Световни първенства, в които неизменно отбелязва гол. Луис Диас, който блесна с гол и асистенция на старта, се намира в невероятна форма. С ветерана Джеймс Родригес, който дирижира темпото в средата на терена, южноамериканците знаят, че победата днес им гарантира предсрочно класиране за елиминациите.

„Леопардите“ усещат кръв

Демократична република Конго поднесе една от най-големите изненади в първия кръг, устоявайки на натиска на Португалия за равенство 1:1. Тактическият план на Себастиен Десабр проработи перфектно – въпреки че имаха едва 25% владение на топката, африканците бяха изключително опасни на контраатака. С дефанзивната стабилност на капитан Шансел Мбемба и остротата на Йоан Уиса и Седрик Бакамбу отпред, ДР Конго е готов да накаже всяко невнимание в колумбийската отбрана.