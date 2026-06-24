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Франческо Баная и Ducati се разделят

Франческо Баная и Ducati се разделят

24 Юни, 2026 16:03 594 0

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След осем незабравими сезона и две световни титли, звездният италианец се сбогува с легендарния отбор

Франческо Баная и Ducati се разделят - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската звезда Франческо Баная напуска Ducati Lenovo след края на сезона Вълнуващи новини разтърсиха света на мотоциклетизма – Франческо „Пеко“ Баная, един от най-ярките таланти на MotoGP, ще се раздели с отбора на Ducati Lenovo след края на настоящия сезон. След осем години, изпълнени с триумфи, рекорди и незабравими моменти, италианецът затваря една славна страница от своята кариера.

Партньорството между Баная и Дукати се превърна в символ на възраждането на италианския гигант. През 2022 година, след дълга 15-годишна суша, Пеко върна световната титла в Борго Панигале – подвиг, който не бе постиган от времето на Кейси Стоунър. С впечатляващите 31 победи, 62 подиума и 28 пол-позишъна, Баная не само издигна Ducati на върха, но и вдъхнови цяло поколение фенове.

Председателят на Ducati Motor Holding, Клаудио Доменикали, не скри възхищението си от приноса на Баная: „Пеко изписа златни страници в историята на Ducati. Той израсна заедно с нас, повярва в нашата визия и върна Desmosedici на върха на MotoGP. Благодарение на него, след дълга пауза, отново празнувахме титли при пилотите и конструкторите. Пеко е шампион не само на пистата, но и извън нея.“


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