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Млад футболен талант загуби живота си във водите на Рона

Млад футболен талант загуби живота си във водите на Рона

24 Юни, 2026 18:25 863 5

  • кензо кийс-
  • гингам-
  • лион-
  • сент етиен-
  • води-
  • река рона-
  • франция

Трагичен инцидент край Лион отнема бъдещето на Кензо Кийс

Млад футболен талант загуби живота си във водите на Рона - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

21-годишният Кензо Кийс – обещаващ играч на френския Гингам и бивш състезател на Лион и Сент Етиен – намери трагичен край в бурните води на река Рона, недалеч от Лион.

Съдбовният инцидент се разиграва в горещ следобед, когато Кийс и двама негови приятели решават да потърсят прохлада в забранен за къпане участък на реката. Въпреки предупредителните табели и опасното течение, тримата влизат във водата, за да се спасят от неумолимата жега.

Миг невнимание и мощната стихия на Рона повлича младежите. Само един от тях успява да се добере до брега невредим. Вторият е изваден от водата в тежко състояние, но след бърза намеса на медицинските екипи е стабилизиран и транспортиран в болница. За съжаление, за Кензо Кийс помощта пристига твърде късно – въпреки усилията на лекарите, животът му не може да бъде спасен.

Новината за нелепата смърт на Кийс разтърси не само феновете на Гингам, но и цялата френска футболна общественост. Млади надежди, треньори и съотборници изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, отдавайки почит на таланта и човека, който си отиде твърде рано.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точка Омега Последни Времена

    6 1 Отговор
    Господ е създал негъра, да не може да плува и с прозрение е разделил Африка от Европа с голямо море.

    Коментиран от #3, #4

    18:42 24.06.2026

  • 2 грУЙО

    3 0 Отговор
    Да внимава за по натанък .

    18:42 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 грУЙО

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точка Омега Последни Времена":

    Така е. Негърите трябва да си стоят в дупките и по дърветата , за да се предпазят от другите диви животни!

    19:11 24.06.2026

  • 5 Айляк

    2 0 Отговор
    Туй мургавото пари за плаж нема ли, бре? Че нали е футбалер, па макар и млад?
    Ама си е платил за африканските номерца, де. Скъпо, ама си е платил.
    Те и нашите индианци са така - де що има водоем, там са. Безплатно.
    И после мине се не мине някой изреве.

    19:14 24.06.2026

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