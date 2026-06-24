Млад футболен талант загуби живота си във водите на Рона

21-годишният Кензо Кийс – обещаващ играч на френския Гингам и бивш състезател на Лион и Сент Етиен – намери трагичен край в бурните води на река Рона, недалеч от Лион.

Съдбовният инцидент се разиграва в горещ следобед, когато Кийс и двама негови приятели решават да потърсят прохлада в забранен за къпане участък на реката. Въпреки предупредителните табели и опасното течение, тримата влизат във водата, за да се спасят от неумолимата жега.

Миг невнимание и мощната стихия на Рона повлича младежите. Само един от тях успява да се добере до брега невредим. Вторият е изваден от водата в тежко състояние, но след бърза намеса на медицинските екипи е стабилизиран и транспортиран в болница. За съжаление, за Кензо Кийс помощта пристига твърде късно – въпреки усилията на лекарите, животът му не може да бъде спасен.

Новината за нелепата смърт на Кийс разтърси не само феновете на Гингам, но и цялата френска футболна общественост. Млади надежди, треньори и съотборници изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, отдавайки почит на таланта и човека, който си отиде твърде рано.