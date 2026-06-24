Млад футболен талант загуби живота си във водите на Рона

21-годишният Кензо Кийс – обещаващ играч на френския Гингам и бивш състезател на Лион и Сент Етиен – намери трагичен край в бурните води на река Рона, недалеч от Лион.
Съдбовният инцидент се разиграва в горещ следобед, когато Кийс и двама негови приятели решават да потърсят прохлада в забранен за къпане участък на реката. Въпреки предупредителните табели и опасното течение, тримата влизат във водата, за да се спасят от неумолимата жега.
Миг невнимание и мощната стихия на Рона повлича младежите. Само един от тях успява да се добере до брега невредим. Вторият е изваден от водата в тежко състояние, но след бърза намеса на медицинските екипи е стабилизиран и транспортиран в болница. За съжаление, за Кензо Кийс помощта пристига твърде късно – въпреки усилията на лекарите, животът му не може да бъде спасен.
Новината за нелепата смърт на Кийс разтърси не само феновете на Гингам, но и цялата френска футболна общественост. Млади надежди, треньори и съотборници изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, отдавайки почит на таланта и човека, който си отиде твърде рано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точка Омега Последни Времена
Коментиран от #3, #4
18:42 24.06.2026
2 грУЙО
18:42 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 грУЙО
До коментар #1 от "Точка Омега Последни Времена":Така е. Негърите трябва да си стоят в дупките и по дърветата , за да се предпазят от другите диви животни!
19:11 24.06.2026
5 Айляк
Ама си е платил за африканските номерца, де. Скъпо, ама си е платил.
Те и нашите индианци са така - де що има водоем, там са. Безплатно.
И после мине се не мине някой изреве.
19:14 24.06.2026