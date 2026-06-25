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Неймар: Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата

Неймар: Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата

25 Юни, 2026 10:00 504 1

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  • световно първенство-
  • монфиал 2026

Искам го, не само аз, но и целият ни отбор, целият ни състав иска да спечели

Неймар: Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата Неймар вярва, че Бразилия може да спечели злато на Световното първенство. 34-годишният футболист влезе в 76-ата минута срещу Шотландия (3:0) и това бе първият му мач за Селесао от 18 октомври 2023 г., когато игра при загубата с 0:2 срещу Уругвай в квалификациите за Световното първенство.

„Искам го, не само аз, но и целият ни отбор, целият ни състав иска да спечели.

Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата“, каза Неймар.


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  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ти първо се научи да играеш 90 минути, лефтерен тип такъв! Да се чете , ако другите ми свършат работата, аз може и да имам Световната титла!

    10:57 25.06.2026

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