Неймар: Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата

Звездата Неймар вярва, че Бразилия може да спечели злато на Световното първенство. 34-годишният футболист влезе в 76-ата минута срещу Шотландия (3:0) и това бе първият му мач за Селесао от 18 октомври 2023 г., когато игра при загубата с 0:2 срещу Уругвай в квалификациите за Световното първенство.

„Искам го, не само аз, но и целият ни отбор, целият ни състав иска да спечели.

Ако се обединим, имаме голям шанс да постигнем целта си - да спечелим титлата“, каза Неймар.