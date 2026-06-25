Жозе Моуриньо: Ще опитам да направя Мбапе дори още по-добър от това, което е

Жозе Моуриньо, който през този сезон застана за втори път в кариерата си начело на испанския футболен клуб Реал Мадрид, е уверен, че може да помогне на френската суперзвезда Килиан Мбапе да вдигне още нивото.

Моуриньо, който спечели ЛаЛига с Реал Мадрид преди повече от десетилетие, даде интервю за "Венити Феър" още преди дебютната си пресконференция в испанската столица. В него той бе попитан за слуховете, че между Мбапе и клубното ръководство има неразбирателство по някои въпроси.

"Трябва да видя със собствените си очи. Точно в този момент нямам представа. Знам само това, което чета в медиите и слушам по телевизията. Има само едно нещо, което мога да кажа за Мбапе - той е феноменален футболист. Ще опитам да го направя дори още по-добър от това, което е", каза той за "Венити Феър".

Моуриньо продължи, че никога не е изпитвал лоши чувства към Реал Мадрид, въпреки неловката раздяла през 2013.

"Не отричам, че обичам Реал Мадрид и това е причината за моето завръщане. Нямам и лоши чувства към Барселона. Просто ми харесва да играя с тях, защото ми харесва да срещам най-добрите във футбола. Само те могат да направят и теб по-добър в работата ти", добавя португалецът.

"Хората възприемат Барселона като отбор, който играе страхотен футбол и вкарва много. Това обаче не е съвсем така. Отборът с най-много попадения в историята на испанския футбол е моят Реал Мадрид от сезон 2011/2012 със 121 гола и 100 точки. Колко дефанзивни да сме били?", казва още той.