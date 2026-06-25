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Кристиано Роналдо с мощно послание към феновете

Кристиано Роналдо с мощно послание към феновете

25 Юни, 2026 10:59 717 3

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  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Звездата публикува кадър от празнуването на едно от попаденията, който показва огромната емоция в португалския лагер

Кристиано Роналдо с мощно послание към феновете - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отправи послание към феновете чрез социалните мрежи в сряда, ден след убедителния успех на „мореплавателите“ с 5:0 над Узбекистан.

Звездата публикува кадър от празнуването на едно от попаденията, който показва огромната емоция в португалския лагер. Към снимката Роналдо добави само една дума: „Обединени!“.

Нападателят отново се разписа с исторически голове за националния тим, а категоричната победа гарантира на Португалия място в елиминационната фаза, въпреки разочароващото равенство на старта от 1:1 срещу ДР Конго.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако играе с български

    1 0 Отговор
    Селска Слава отбор кристиано Роналдо щеше да на вкарах 10 гола и радостта щеше да е двойна
    Звучи малко смешно но пък истина

    11:30 25.06.2026

  • 2 ЧОЧО

    1 1 Отговор
    Вкара гол на Узбекистан а радоста беше като, че ли е вкарал гол на финала.

    12:03 25.06.2026

  • 3 ПалавНИК

    0 0 Отговор
    Трябва да приеме истината че е дърт вече.

    12:30 25.06.2026

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