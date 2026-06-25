Кристиано Роналдо с мощно послание към феновете

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо отправи послание към феновете чрез социалните мрежи в сряда, ден след убедителния успех на „мореплавателите“ с 5:0 над Узбекистан.

Звездата публикува кадър от празнуването на едно от попаденията, който показва огромната емоция в португалския лагер. Към снимката Роналдо добави само една дума: „Обединени!“.

Нападателят отново се разписа с исторически голове за националния тим, а категоричната победа гарантира на Португалия място в елиминационната фаза, въпреки разочароващото равенство на старта от 1:1 срещу ДР Конго.