Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие по време на Световното първенство

Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие по време на Световното първенство

25 Юни, 2026 20:14 326 0

  • арсенал -
  • пиеро инкапие-
  • договор-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • английския шампион-
  • байер леверкузен

Еквадорският защитник подписа постоянен договор с лондончани

Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие по време на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал официално привлече еквадорския национал Пиеро Инкапие с постоянен договор. Докато световните футболни страсти кипят на Мондиал 2026, 24-годишният централен защитник вече е част от дългосрочните планове на английския шампион.

След впечатляващия си сезон под наем от Байер Леверкузен, Инкапие успя да убеди ръководството на Арсенал в качествата си. През изминалата кампания той изигра цели 39 срещи във всички турнири, като често се редуваше на терена с Рикардо Калафиори. Гъвкавостта му да играе както в центъра на защитата, така и като ляв бек, се оказа безценна за "артилеристите".

Докато Еквадор се бори за място на осминафиналите, Инкапие не пропусна нито минута в първите два мача на тима си – минимална загуба от Кот д’Ивоар и нулево равенство срещу Кюрасао. Въпреки натоварения график на Световното първенство, Арсенал успя да финализира сделката и да си осигури услугите на талантливия бранител.

Очаква се Пиеро Инкапие да бъде представен като ново попълнение на Арсенал още в сряда.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове