Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие по време на Световното първенство

Арсенал официално привлече еквадорския национал Пиеро Инкапие с постоянен договор. Докато световните футболни страсти кипят на Мондиал 2026, 24-годишният централен защитник вече е част от дългосрочните планове на английския шампион.

След впечатляващия си сезон под наем от Байер Леверкузен, Инкапие успя да убеди ръководството на Арсенал в качествата си. През изминалата кампания той изигра цели 39 срещи във всички турнири, като често се редуваше на терена с Рикардо Калафиори. Гъвкавостта му да играе както в центъра на защитата, така и като ляв бек, се оказа безценна за "артилеристите".

Докато Еквадор се бори за място на осминафиналите, Инкапие не пропусна нито минута в първите два мача на тима си – минимална загуба от Кот д’Ивоар и нулево равенство срещу Кюрасао. Въпреки натоварения график на Световното първенство, Арсенал успя да финализира сделката и да си осигури услугите на талантливия бранител.

Очаква се Пиеро Инкапие да бъде представен като ново попълнение на Арсенал още в сряда.