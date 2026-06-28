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Никола Цолов след победата в Австрия: "За мен е важно да бъда постоянен"

Никола Цолов след победата в Австрия: "За мен е важно да бъда постоянен"

28 Юни, 2026 13:04 771 2

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Българският талант покори „Ред Бул Ринг“ с впечатляващо майсторство

Никола Цолов след победата в Австрия: "За мен е важно да бъда постоянен" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов, наричан с гордост „Българския лъв“, отново доказа класата си във Формула 2, след като завоюва категорична победа на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Младият пилот демонстрира изключителна концентрация и хладнокръвие, въпреки екстремните температури и напрегнатата конкуренция.

Състезанието се превърна в истинско предизвикателство за всички участници, но Цолов успя да се справи с изпитанията по безупречен начин.

„Беше наистина тежко да запазим оптимално сцепление на гумите, особено при тази жега. Екипът свърши страхотна работа и направихме огромен прогрес спрямо вчерашния ден“, сподели Никола след финала.

В хода на надпреварата той влезе в кратък контакт с Алекс Дън, но бързо възстанови ритъма си и продължи уверено напред.

„В такива ситуации трябва да мислиш бързо и да действаш хладнокръвно. Успях да запазя гумите си, докато Алекс натискаше силно, и това се оказа печеливша стратегия“, разкри още Цолов.

След поредния си успех, българският ас подчерта, че гледа напред с амбиция и увереност.

„Всяко състезание е ново предизвикателство. За мен е важно да бъда постоянен и да намалявам разликата в генералното класиране. Вярвам, че сме на прав път и ще продължим да се развиваме“, заяви той с усмивка.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех!

    15 1 Отговор
    Поздравления за момчето израстнало на четири гуми!

    13:15 28.06.2026

  • 2 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Браво, момче. Пречат ти всячески, удрят ти колата , отнемат ти точки и въпреки това печелиш.

    13:31 28.06.2026

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