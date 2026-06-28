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Кралят на Йордания сбъдна мечтата на тежко болно момче за Мондиал 2026

Кралят на Йордания сбъдна мечтата на тежко болно момче за Мондиал 2026

28 Юни, 2026 21:06 698 2

  • световното първенство-
  • йордания-
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  • на живо-
  • аржентина-
  • филаделфия

Абдула II лично изненада 8-годишен фен и го заведе на мача срещу Аржентина

Кралят на Йордания сбъдна мечтата на тежко болно момче за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Трогателна история беляза Световното първенство, след като кралят на Йордания Абдула II сбъдна мечтата на 8-годишния Шахм Ал-Манаа да гледа на живо двубоя срещу Аржентина.

Момчето страда от тежки неврологични, мускулни и съединителнотъканни заболявания и се лекува в болница във Филаделфия. Въпреки че се придвижва единствено с електрическа инвалидна количка, Шахм мечтаел да види националния отбор на Йордания на Световното първенство.

Няколко часа преди началото на срещата семейството му получило неочаквана изненада. Докато били в Далас, крал Абдула II лично посетил момчето и го поканил да присъства на стадиона за двубоя с Аржентина.

Йорданският монарх изгледа срещата заедно с престолонаследника принц Хюсеин и принцеса Раджуа, като тримата бяха облечени с традиционната йорданска куфия – един от символите на страната.

Жестът на краля бързо се превърна в една от най-емоционалните истории на Мондиал 2026 и предизвика вълна от възхищение сред футболните фенове.


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