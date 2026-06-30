Шок на Мондиал 2026! Парагвай изхвърли Германия

Първата огромна сензация на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вече е факт!
Абсолютният аутсайдер Парагвай елиминира Германия след драматични дузпи на стадион „Жилет Стейдиъм“ във Фоксбъро. Срещата от елиминационната фаза завърши 1:1 в редовното време, а при наказателните удари южноамериканците триумфираха с 4:3.
Мачът започна неочаквано с натиск на „гуараните“. В 42-рата минута логичното се случи, когато Хулио Енсисо засече центриране с глава и откри резултата за Парагвай. Бундестимът реагира веднага след почивката. В 54-тата минута, след прецизно подаване от Флориан Вирц, Кай Хаверц изравни за 1:1.
Германците доминираха в притежанието на топката и организираха атаки, но истинската драма настъпи в продълженията. В 103-тата минута Йонатан Та прати топката в мрежата на съперника, но след дълго преразглеждане с VAR голът бе отменен заради нарушение срещу вратаря Орландо Хил.
При рулетката на дузпите нервите на Бундестима не издържаха. Кай Хаверц пропусна първия удар, а по-късно Хил отрази и шута на Ник Волтемаде. Макар Мануел Нойер да спаси една от дузпите на Парагвай, Йонатан Та прати топката над горната греда. Край на спора сложи Хосе Канале, който бе безмилостен от бялата точка и изпрати Парагвай на исторически осминафинал. Там те очакват победителя от двойката Франция – Швеция.
Източници: Gong.bg, bTV Спорт, FOX Sports, The Independent
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍
03:35 30.06.2026
2 Урко
03:46 30.06.2026
3 Лост
03:58 30.06.2026
4 Баба Гошка
Коментиран от #5
04:04 30.06.2026
5 Лост
До коментар #4 от "Баба Гошка":Първият мач биха Кюрасао,втория в продължението , след това Еквадор ги преби и сега Парагвай ги довърши.
04:09 30.06.2026
6 Вторият
Коментиран от #7, #8
04:14 30.06.2026
7 Баба Гошка
До коментар #6 от "Вторият":Отмениха го, щот играят ръггби с вратаря. А този младеж наистина игра за победа. А неммчугата-треньор много про тивен. Мислят се за някой, ама залезе и държавата им и безгрижното плюс канне. сега вече са мултикултунарник с мръссни улици и покрити муслижени бебемашини, возещи се в беемвета и т.н.. Лошото е, че плъзват от там из цяла европа да ни замърсяват пейзажа и на нас!
04:29 30.06.2026
8 Орландо Хил
До коментар #6 от "Вторият":Един чист германец от руски произход ме фаулира, като ми попречи да се позиционирам. Това е много по-голямо нарушение, отколкото 2-милиметрова засада.
04:33 30.06.2026
9 Айляк
Култовият лаф на Гари Линекер отидЕ у историята.
От 1966г. до 1996г. , с редки изключения (1968, 1978, 1984 и 1994г.), Германия беше голямата сила на футбола в Европа и света.
През този период, на европейски и световни първенства Германия почти винаги достигаше полуфинал или финал.
Отпадане на Германия на 1/4-финал се считаше за огромен провал.
За голямо наше щастие, през 1994г. България също спомогна за разбиването на мита за непобедимата Германия по футбол.
През 2006г. Германия отпадна на полуфинал у дома, а през 2014г. станаха пак световни шампиони, но оттогава се вижда, че дойчовците не са онази сила, която бяха.
Да благодарят дойчовците на баба Меркел с нейните мулти-култи изпълнения - сега с фал афели е пълно в Бундестима, но няма европейски и световни титли за Германия.
Чао, Дойчо.
04:37 30.06.2026