Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шок на Мондиал 2026! Парагвай изхвърли Германия

Шок на Мондиал 2026! Парагвай изхвърли Германия

30 Юни, 2026 03:27, обновена 30 Юни, 2026 04:09 847 9

  • германия-
  • парагвай-
  • футбол-
  • мондиал

Южноамериканците сътвориха сензация в 1/16-финалите, елиминирайки Бундестима с 4:3 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време и продълженията)

Шок на Мондиал 2026! Парагвай изхвърли Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата огромна сензация на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вече е факт!

Абсолютният аутсайдер Парагвай елиминира Германия след драматични дузпи на стадион „Жилет Стейдиъм“ във Фоксбъро. Срещата от елиминационната фаза завърши 1:1 в редовното време, а при наказателните удари южноамериканците триумфираха с 4:3.

Мачът започна неочаквано с натиск на „гуараните“. В 42-рата минута логичното се случи, когато Хулио Енсисо засече центриране с глава и откри резултата за Парагвай. Бундестимът реагира веднага след почивката. В 54-тата минута, след прецизно подаване от Флориан Вирц, Кай Хаверц изравни за 1:1.

Германците доминираха в притежанието на топката и организираха атаки, но истинската драма настъпи в продълженията. В 103-тата минута Йонатан Та прати топката в мрежата на съперника, но след дълго преразглеждане с VAR голът бе отменен заради нарушение срещу вратаря Орландо Хил.

При рулетката на дузпите нервите на Бундестима не издържаха. Кай Хаверц пропусна първия удар, а по-късно Хил отрази и шута на Ник Волтемаде. Макар Мануел Нойер да спаси една от дузпите на Парагвай, Йонатан Та прати топката над горната греда. Край на спора сложи Хосе Канале, който бе безмилостен от бялата точка и изпрати Парагвай на исторически осминафинал. Там те очакват победителя от двойката Франция – Швеция.

Източници: Gong.bg, bTV Спорт, FOX Sports, The Independent


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Това не беше Германия, а някаква мултикултурна формация.Оспехи занапреде!
    🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍

    03:35 30.06.2026

  • 2 Урко

    9 1 Отговор
    Германистан капут

    03:46 30.06.2026

  • 3 Лост

    8 1 Отговор
    ДюнерТима падна от Парагвай и няма да се излага срещу Франция.

    03:58 30.06.2026

  • 4 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Къде е шокка? Никой не ще да ви гледа май муун арника от немски афритуррци и четири ли пет ли бледо ликки от сърбия ли от полша ли? Да ги няма! На никой не са притрябвали. Беше луда радост, когато парагуайците ги би ха.

    Коментиран от #5

    04:04 30.06.2026

  • 5 Лост

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    Първият мач биха Кюрасао,втория в продължението , след това Еквадор ги преби и сега Парагвай ги довърши.

    04:09 30.06.2026

  • 6 Вторият

    1 4 Отговор
    Гол на дюнерите защо го отмениха? Не че те играха както едно време играеше бундес тима, но тия глупости на ФИФА вече стават досадни.

    Коментиран от #7, #8

    04:14 30.06.2026

  • 7 Баба Гошка

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вторият":

    Отмениха го, щот играят ръггби с вратаря. А този младеж наистина игра за победа. А неммчугата-треньор много про тивен. Мислят се за някой, ама залезе и държавата им и безгрижното плюс канне. сега вече са мултикултунарник с мръссни улици и покрити муслижени бебемашини, возещи се в беемвета и т.н.. Лошото е, че плъзват от там из цяла европа да ни замърсяват пейзажа и на нас!

    04:29 30.06.2026

  • 8 Орландо Хил

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Вторият":

    Един чист германец от руски произход ме фаулира, като ми попречи да се позиционирам. Това е много по-голямо нарушение, отколкото 2-милиметрова засада.

    04:33 30.06.2026

  • 9 Айляк

    4 1 Отговор
    "Футболът е проста игра – 22-ма мъже гонят една топка 90 минути, а накрая германците винаги печелят."

    Култовият лаф на Гари Линекер отидЕ у историята.
    От 1966г. до 1996г. , с редки изключения (1968, 1978, 1984 и 1994г.), Германия беше голямата сила на футбола в Европа и света.
    През този период, на европейски и световни първенства Германия почти винаги достигаше полуфинал или финал.
    Отпадане на Германия на 1/4-финал се считаше за огромен провал.
    За голямо наше щастие, през 1994г. България също спомогна за разбиването на мита за непобедимата Германия по футбол.
    През 2006г. Германия отпадна на полуфинал у дома, а през 2014г. станаха пак световни шампиони, но оттогава се вижда, че дойчовците не са онази сила, която бяха.
    Да благодарят дойчовците на баба Меркел с нейните мулти-култи изпълнения - сега с фал афели е пълно в Бундестима, но няма европейски и световни титли за Германия.
    Чао, Дойчо.

    04:37 30.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове