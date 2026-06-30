Шок на Мондиал 2026! Парагвай изхвърли Германия

Първата огромна сензация на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вече е факт!

Абсолютният аутсайдер Парагвай елиминира Германия след драматични дузпи на стадион „Жилет Стейдиъм“ във Фоксбъро. Срещата от елиминационната фаза завърши 1:1 в редовното време, а при наказателните удари южноамериканците триумфираха с 4:3.



Мачът започна неочаквано с натиск на „гуараните“. В 42-рата минута логичното се случи, когато Хулио Енсисо засече центриране с глава и откри резултата за Парагвай. Бундестимът реагира веднага след почивката. В 54-тата минута, след прецизно подаване от Флориан Вирц, Кай Хаверц изравни за 1:1.



Германците доминираха в притежанието на топката и организираха атаки, но истинската драма настъпи в продълженията. В 103-тата минута Йонатан Та прати топката в мрежата на съперника, но след дълго преразглеждане с VAR голът бе отменен заради нарушение срещу вратаря Орландо Хил.



При рулетката на дузпите нервите на Бундестима не издържаха. Кай Хаверц пропусна първия удар, а по-късно Хил отрази и шута на Ник Волтемаде. Макар Мануел Нойер да спаси една от дузпите на Парагвай, Йонатан Та прати топката над горната греда. Край на спора сложи Хосе Канале, който бе безмилостен от бялата точка и изпрати Парагвай на исторически осминафинал. Там те очакват победителя от двойката Франция – Швеция.

Източници: Gong.bg, bTV Спорт, FOX Sports, The Independent