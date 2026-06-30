Леброн Джеймс напуска Лос Анджелис Лейкърс: Ерата приключва, бъдещето е неясно

Сензационна новина разтърси феновете на баскетбола – Леброн Джеймс, иконичният лидер на Лос Анджелис Лейкърс, официално е уведомил ръководството на клуба, че няма да поднови договора си. Това разкрива авторитетният инсайдър Шемс Чарания, като потвърждава слуховете, които витаеха в последните дни.

Вместо да остане в Калифорния, 41-годишният ветеран избира да излезе на пазара на свободните агенти, търсейки ново предизвикателство и възможност за още един последен танц на върха. Спекулациите вече свързват името му с Голдън Стейт Уориърс, където Джеймс би могъл да се присъедини към другите звезди на Западното крайбрежие.

Джеймс пристигна в Лос Анджелис през 2018 година и бързо се превърна в сърцето на отбора. Кулминацията настъпи през 2020 година, когато под негово ръководство Лейкърс триумфираха с шампионската титла в НБА, а самият Леброн бе коронясан за най-ценен играч във финалите срещу Маями Хийт.

През изминалия сезон Джеймс изигра 59 двубоя в редовния сезон, като реализираше средно по 21 точки, 5,9 борби и 7,2 асистенции на мач. В плейофите той продължи да впечатлява с 23,2 точки, 6,7 борби и 7,3 асистенции в 10 срещи. Въпреки усилията му, Лейкърс отпаднаха във втория кръг след поражение от Оклахома.