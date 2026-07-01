Мексико съсече Еквадор с 2:0 на Мондиал 2026

Националният отбор на Мексико постигна авторитетна победа с 2:0 срещу Еквадор в мач от елиминационната фаза (1/16-финали) на Световното първенство по футбол 2026.
Пред препълнените трибуни на митичния стадион „Ацтека“, съдомакините на мондиала демонстрираха по-висока ефективност и хладнокръвие, за да пречупят своя южноамерикански съперник.
Буря преди първия съдийски сигнал
Началото на срещата бе забавено с точно един час заради мощна гръмотевична буря и проливен дъжд над Мексико Сити. Веднага след като времето утихна и главният рефер Славко Винчич даде старт на двубоя, двата тима предложиха високо темпо. В 17-ата минута Еквадор бе много близо до откриването на резултата, но ударът на Джон Йебоа срещна страничния стълб на мексиканската врата.
Светкавичен двоен удар за Мексико
Домакините отговориха по най-добрия начин и материализираха превъзходството си в рамките на по-малко от десет минути:
- 22-ра минута (1:0): При бърза контраатака, започната от Роберто Алварадо, топката достигна до Хулиан Киньонес, който с мощен и прецизен удар в горния ъгъл не остави шансове на еквадорския вратар.
- 31-ва минута (2:0): След груба грешка в отбраната на Еквадор и неуспешно изчистване, Киньонес асистира на опитния Раул Хименес, който от близка дистанция удвои преднината на „Ел Три“.
Контрол и червен картон в края
През второто полувреме селекцията на Еквадор, водена от Себастиан Бекасесе, опита да упражни натиск и владееше топката в големи периоди (близо 70% в определени моменти). Пропуски на Кевин Родригес обаче лишиха „Ла Три“ от почетно попадение. Защитата на домакините, организирана от капитана Сесар Монтес и вратаря Раул Ранхел, остана безгрешна.
Нервите на гостите изневериха в добавеното време. Първо Кендри Паес получи жълт картон, а в 90+5-ата минута бранителят Пиеро Инкапие бе изгонен с директен червен картон след разпускане на нервите и намеса на VAR.
С тази победа Мексико прекъсна дългогодишно проклятие на елиминации и продължава мечтата си на родна земя пред погледа на целия свят.
Стартови състави
Селекционерът на Мексико, Хавиер Агире, заложи на офанзивна схема 4-3-3, докато Себастиан Бекасесе от Еквадор отговори с класическо 4-4-2.
- Мексико (4-3-3): Раул Ранхел (ВРА) — Хорхе Санчес, Сесар Монтес (К), Йохан Васкес, Хесус Гаярдо — Ерик Лира, Луис Ромо (72' Обед Варгас), Жилберто Мора (58' Браян Гутиерес) — Роберто Алварадо (79' Израел Рейес), Раул Хименес (73' Сантяго Хименес), Хулиан Киньонес (79' Орбелин Пинеда).
- Еквадор (4-4-2): Ернан Галиндес (ВРА) — Алан Франко (45' Яймар Медина), Джоел Ордонес (45' Анхело Пресиадо), Уилям Пачо, Пиеро Инкапие — Джон Йебоа (78' Жорди Кайседо), Педро Вите, Мойсес Кайседо (К), Нилсон Ангуло (78' Кендри Паес) — Гонзало Плата, Енер Валенсия (58' Кевин Родригес).
Следващ съперник на Мексико
Победата изпраща "ацтеките" в следващата фаза – мечтаните осминафинали (Топ 16) на световното първенство.
Мачът ще се изиграе на 5 юли 2026 г., като стадионът отново ще бъде митичният "Ацтека" в Мексико Сити. Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Англия и Демократична република Конго. Очаква се англичаните, водени от Томас Тухел, да влязат като тежки фаворити в своя 1/16-финал, което загатва за потенциално грандиозно дерби срещу домакините броени дни по-късно.
Източници: ESPN, BBC Sport и Gong.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
07:24 01.07.2026
2 Айляк
Победата на Мексико преди 40 години беше на 1/8-финал срещу...България.
През 1986г. Мексико беше домакин, стадион Ацтека, около 115 000 души.
Мексико - България 2:0
Първият гол за Мексико на Негрете неслучайно е определян за един от най-красивите голове на световни първенства.
Гледах този мач.
Това беше и първи 1/8-финал в историята на България на световни първенства.
После през 1994г. в САЩ, пак 1/8-финал срещу Мексико, като този път отстранихме мексиканците чрез дузпи.
Стоичков такова торпедо изстреля за гола на България, че папагала Кампос така и не разбра какво се случи:)
08:55 01.07.2026