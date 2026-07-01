Мексико съсече Еквадор с 2:0 на Мондиал 2026

Националният отбор на Мексико постигна авторитетна победа с 2:0 срещу Еквадор в мач от елиминационната фаза (1/16-финали) на Световното първенство по футбол 2026.

Пред препълнените трибуни на митичния стадион „Ацтека“, съдомакините на мондиала демонстрираха по-висока ефективност и хладнокръвие, за да пречупят своя южноамерикански съперник.

Буря преди първия съдийски сигнал

Началото на срещата бе забавено с точно един час заради мощна гръмотевична буря и проливен дъжд над Мексико Сити. Веднага след като времето утихна и главният рефер Славко Винчич даде старт на двубоя, двата тима предложиха високо темпо. В 17-ата минута Еквадор бе много близо до откриването на резултата, но ударът на Джон Йебоа срещна страничния стълб на мексиканската врата.

Светкавичен двоен удар за Мексико

Домакините отговориха по най-добрия начин и материализираха превъзходството си в рамките на по-малко от десет минути:

22-ра минута (1:0): При бърза контраатака, започната от Роберто Алварадо, топката достигна до Хулиан Киньонес , който с мощен и прецизен удар в горния ъгъл не остави шансове на еквадорския вратар.

При бърза контраатака, започната от Роберто Алварадо, топката достигна до , който с мощен и прецизен удар в горния ъгъл не остави шансове на еквадорския вратар. 31-ва минута (2:0): След груба грешка в отбраната на Еквадор и неуспешно изчистване, Киньонес асистира на опитния Раул Хименес, който от близка дистанция удвои преднината на „Ел Три“.

Контрол и червен картон в края

През второто полувреме селекцията на Еквадор, водена от Себастиан Бекасесе, опита да упражни натиск и владееше топката в големи периоди (близо 70% в определени моменти). Пропуски на Кевин Родригес обаче лишиха „Ла Три“ от почетно попадение. Защитата на домакините, организирана от капитана Сесар Монтес и вратаря Раул Ранхел, остана безгрешна.

Нервите на гостите изневериха в добавеното време. Първо Кендри Паес получи жълт картон, а в 90+5-ата минута бранителят Пиеро Инкапие бе изгонен с директен червен картон след разпускане на нервите и намеса на VAR.

С тази победа Мексико прекъсна дългогодишно проклятие на елиминации и продължава мечтата си на родна земя пред погледа на целия свят.

Стартови състави

Селекционерът на Мексико, Хавиер Агире, заложи на офанзивна схема 4-3-3, докато Себастиан Бекасесе от Еквадор отговори с класическо 4-4-2.

Мексико (4-3-3): Раул Ранхел (ВРА) — Хорхе Санчес, Сесар Монтес (К), Йохан Васкес, Хесус Гаярдо — Ерик Лира, Луис Ромо (72' Обед Варгас), Жилберто Мора (58' Браян Гутиерес) — Роберто Алварадо (79' Израел Рейес), Раул Хименес (73' Сантяго Хименес), Хулиан Киньонес (79' Орбелин Пинеда).

Раул Ранхел (ВРА) — Хорхе Санчес, Сесар Монтес (К), Йохан Васкес, Хесус Гаярдо — Ерик Лира, Луис Ромо (72' Обед Варгас), Жилберто Мора (58' Браян Гутиерес) — Роберто Алварадо (79' Израел Рейес), Раул Хименес (73' Сантяго Хименес), Хулиан Киньонес (79' Орбелин Пинеда). Еквадор (4-4-2): Ернан Галиндес (ВРА) — Алан Франко (45' Яймар Медина), Джоел Ордонес (45' Анхело Пресиадо), Уилям Пачо, Пиеро Инкапие — Джон Йебоа (78' Жорди Кайседо), Педро Вите, Мойсес Кайседо (К), Нилсон Ангуло (78' Кендри Паес) — Гонзало Плата, Енер Валенсия (58' Кевин Родригес).

Следващ съперник на Мексико

Победата изпраща "ацтеките" в следващата фаза – мечтаните осминафинали (Топ 16) на световното първенство.

Мачът ще се изиграе на 5 юли 2026 г., като стадионът отново ще бъде митичният "Ацтека" в Мексико Сити. Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Англия и Демократична република Конго. Очаква се англичаните, водени от Томас Тухел, да влязат като тежки фаворити в своя 1/16-финал, което загатва за потенциално грандиозно дерби срещу домакините броени дни по-късно.

Източници: ESPN, BBC Sport и Gong.bg.