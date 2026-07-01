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Мексико съсече Еквадор с 2:0 на Мондиал 2026

Мексико съсече Еквадор с 2:0 на Мондиал 2026

1 Юли, 2026 07:04, обновена 1 Юли, 2026 07:46 929 2

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„Ацтеките“ подчиниха Южна Америка и си осигуриха билет за осминафиналите след буря в столицата

Мексико съсече Еквадор с 2:0 на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Мексико постигна авторитетна победа с 2:0 срещу Еквадор в мач от елиминационната фаза (1/16-финали) на Световното първенство по футбол 2026.

Пред препълнените трибуни на митичния стадион „Ацтека“, съдомакините на мондиала демонстрираха по-висока ефективност и хладнокръвие, за да пречупят своя южноамерикански съперник.

Буря преди първия съдийски сигнал

Началото на срещата бе забавено с точно един час заради мощна гръмотевична буря и проливен дъжд над Мексико Сити. Веднага след като времето утихна и главният рефер Славко Винчич даде старт на двубоя, двата тима предложиха високо темпо. В 17-ата минута Еквадор бе много близо до откриването на резултата, но ударът на Джон Йебоа срещна страничния стълб на мексиканската врата.

Светкавичен двоен удар за Мексико

Домакините отговориха по най-добрия начин и материализираха превъзходството си в рамките на по-малко от десет минути:

  • 22-ра минута (1:0): При бърза контраатака, започната от Роберто Алварадо, топката достигна до Хулиан Киньонес, който с мощен и прецизен удар в горния ъгъл не остави шансове на еквадорския вратар.
  • 31-ва минута (2:0): След груба грешка в отбраната на Еквадор и неуспешно изчистване, Киньонес асистира на опитния Раул Хименес, който от близка дистанция удвои преднината на „Ел Три“.

Контрол и червен картон в края

През второто полувреме селекцията на Еквадор, водена от Себастиан Бекасесе, опита да упражни натиск и владееше топката в големи периоди (близо 70% в определени моменти). Пропуски на Кевин Родригес обаче лишиха „Ла Три“ от почетно попадение. Защитата на домакините, организирана от капитана Сесар Монтес и вратаря Раул Ранхел, остана безгрешна.

Нервите на гостите изневериха в добавеното време. Първо Кендри Паес получи жълт картон, а в 90+5-ата минута бранителят Пиеро Инкапие бе изгонен с директен червен картон след разпускане на нервите и намеса на VAR.

С тази победа Мексико прекъсна дългогодишно проклятие на елиминации и продължава мечтата си на родна земя пред погледа на целия свят.

Стартови състави

Селекционерът на Мексико, Хавиер Агире, заложи на офанзивна схема 4-3-3, докато Себастиан Бекасесе от Еквадор отговори с класическо 4-4-2.

  • Мексико (4-3-3): Раул Ранхел (ВРА) — Хорхе Санчес, Сесар Монтес (К), Йохан Васкес, Хесус Гаярдо — Ерик Лира, Луис Ромо (72' Обед Варгас), Жилберто Мора (58' Браян Гутиерес) — Роберто Алварадо (79' Израел Рейес), Раул Хименес (73' Сантяго Хименес), Хулиан Киньонес (79' Орбелин Пинеда).
  • Еквадор (4-4-2): Ернан Галиндес (ВРА) — Алан Франко (45' Яймар Медина), Джоел Ордонес (45' Анхело Пресиадо), Уилям Пачо, Пиеро Инкапие — Джон Йебоа (78' Жорди Кайседо), Педро Вите, Мойсес Кайседо (К), Нилсон Ангуло (78' Кендри Паес) — Гонзало Плата, Енер Валенсия (58' Кевин Родригес).

Следващ съперник на Мексико

Победата изпраща "ацтеките" в следващата фаза – мечтаните осминафинали (Топ 16) на световното първенство.

Мачът ще се изиграе на 5 юли 2026 г., като стадионът отново ще бъде митичният "Ацтека" в Мексико Сити. Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Англия и Демократична република Конго. Очаква се англичаните, водени от Томас Тухел, да влязат като тежки фаворити в своя 1/16-финал, което загатва за потенциално грандиозно дерби срещу домакините броени дни по-късно.

Източници: ESPN, BBC Sport и Gong.bg.


Мексико
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  • 1 Дзак

    2 1 Отговор
    Браво на Зелените!

    07:24 01.07.2026

  • 2 Айляк

    1 0 Отговор
    Първа победа на Мексико в елиминациите на световно първенство от 40 години насам.
    Победата на Мексико преди 40 години беше на 1/8-финал срещу...България.
    През 1986г. Мексико беше домакин, стадион Ацтека, около 115 000 души.
    Мексико - България 2:0
    Първият гол за Мексико на Негрете неслучайно е определян за един от най-красивите голове на световни първенства.
    Гледах този мач.
    Това беше и първи 1/8-финал в историята на България на световни първенства.

    После през 1994г. в САЩ, пак 1/8-финал срещу Мексико, като този път отстранихме мексиканците чрез дузпи.
    Стоичков такова торпедо изстреля за гола на България, че папагала Кампос така и не разбра какво се случи:)

    08:55 01.07.2026

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