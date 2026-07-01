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Мексико счупи 40-годишно проклятие, Еквадор потъна в срам

Мексико счупи 40-годишно проклятие, Еквадор потъна в срам

1 Юли, 2026 08:49 622 2

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„Ацтеките“ ликуват след 2:0 на световното у дома, докато съперникът се срина с червен картон в елиминациите

Мексико счупи 40-годишно проклятие, Еквадор потъна в срам - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболистите: Еуфория срещу безсилие

Голмайсторите за Мексико Хулиан Киньонес и Раул Хименес споделиха, че атмосферата на препълнения стадион „Ацтека“ е била техният „12-и играч“. Младата сензация Жилберто Мора, пренаписал историята като втория най-млад стартер в елиминации на Мондиал след Пеле, благодари за огромното доверие.

От другата страна, играчите на Еквадор изразиха дълбоко разочарование от липсата на идеи в атака. Капитанът Мойзес Кайседо призна, че ранните голове са провалили плановете им, а защитникът Пиеро Инкапие напусна терена съкрушен след куриозен директен червен картон за закриване на устата при реплика към съперник.

Щабовете: Тактически триумф и логистични оправдания

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире похвали тима си за „почти перфектното първо полувреме“ и подчерта, че четирите поредни сухи мрежи в турнира са плод на желязна дисциплина.

Наставникът на Еквадор Себастиан Бакасесе изтъкна умората от тежките логистични проблеми и закъснения на полетите преди сблъсъка, но спортсменски призна, че Мексико е бил по-агресивният и заслужил победата отбор на терена.

Медиите: Исторически край на черната серия

Световните спортни издания акцентират върху факта, че Мексико печели мач от директните елиминации на Световно първенство за първи път от 40 години насам (от Мондиал 1986).

  • Al Jazeera: „Мексико показа стил в своя футболен храм и счупи проклятието пред 80 000 фенове.“
  • ESPN: „Ел Три“ напомни за най-добрите си дни. Защитата на домакините изглежда несломима, а Еквадор си тръгна беснеещ срещу новите съдийски разпоредби.“
  • The Guardian: „Еквадор пристигна като скрит фаворит, но бе напълно надигран физически и психически в котела на Ацтека.“


Мексико
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Мексико - скритият фаворит! През 1994 нямаше оплаквания от толкова визови и логистични проблеми.

    Коментиран от #2

    08:53 01.07.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Двойката финалисти, че и шапионът са известни още от 1997г

    08:58 01.07.2026

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