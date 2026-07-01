Англия срещу ДР Конго в историческа първа битка на елиминациите

Световното първенство по футбол навлиза в своята най-напрегната фаза, а днес, 1 юли 2026 г., стадионът в Атланта („Мерцедес-Бенц Стейдиъм“) ще бъде арена на първия в историята официален мач между националните селекции на Англия и Демократична република Конго.

Залогът е огромен — място на 1/16-финалите (кръг от 32-мата) и продължаване по пътя към златния трофей.

Пътят дотук: Фаворитът срещу сензацията

Англичаните пристигат в елиминациите с високо самочувствие, след като спечелиха своята Група L със 7 точки. Момчетата на Томас Тухел започнаха ударно с победа 4:2 над Хърватия, последвана от нулево равенство с Гана и победа с 2:0 над Панама. Капитанът Хари Кейн вече има три гола на сметката си в турнира, а младата звезда Джуд Белингам продължава да блести с две попадения и асистенция.

От другата страна, ДР Конго направи едно от най-великите завръщания. Тимът, воден от Себастиан Десабр, достигна до елиминациите за първи път в историята си (и първо участие на Мондиал от 1974 г. насам, когато играеха като Заир). Те завършиха на трето място в тежката Група K с 4 точки след престижно равенство 1:1 срещу Португалия, минимална загуба от Колумбия с 0:1 и паметен обрат от 0:1 до 3:1 срещу Узбекистан. Голямото оръжие на „леопардите“ е нападателят на Нюкасъл Йоан Уиса, който реализира три от четирите гола за родината си до момента.

Кадрови проблеми в лагера на Англия

Въпреки статута си на явен фаворит, Томас Тухел е изправен пред сериозна криза в дясната зона на защитата. Рийс Джеймс отпадна поради контузия в разтегача, а Джарел Куанса получи травма в глезена срещу Панама. Очаква се като десен краен бранител да започне Джед Спенс. Добрата новина за „Трите лъва“ е завръщането на опорния халф Деклан Райс, който получи почивка в последния мач.

В състава на ДР Конго няма проблеми с контузени играчи, като се очаква те да заложат на изключително дефанзивна тактика с петима защитници и бързи контраатаки чрез Уиса и Брайън Чипенга.

Статистика и прогнози

Първи сблъсък: Двата тима никога не са играли помежду си.

Двата тима никога не са играли помежду си. Традиция срещу Африка: Англия няма загуба на Световно първенство срещу африкански отбори в редовното време (5 победи и 4 равенства).

Англия няма загуба на Световно първенство срещу африкански отбори в редовното време (5 победи и 4 равенства). Оценка на суперкомпютъра: Статистическите анализи на Opta дават сериозно предимство на Англия със 73.9% шанс за победа в редовното време срещу едва 11.3% за ДР Конго.

Победителят от този сблъсък ще се изправи на 1/8-финалите в Мексико Сити срещу спечелилия двубоя между Мексико и Еквадор. Мачът започва в 12:00 часа местно време в Атланта (19:00 часа българско време) и ще бъде ръководен от рефера Адхам Махадмех от Йордания.

Източници на информацията: FIFA.com, Al Jazeera Sport, ESPN и DAZN News