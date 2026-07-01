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Сблъсък на титани в Сиатъл: Белгия и Сенегал в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026

Сблъсък на титани в Сиатъл: Белгия и Сенегал в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026

1 Юли, 2026 11:56 575 4

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  • мондиал

„Червените дяволи“ влизат като фаворит след гръмко 5:1, но „Лъвовете от Теранга“ са готови за нова сензация след отпадането на Германия и Нидерландия

Сблъсък на титани в Сиатъл: Белгия и Сенегал в спор за място на 1/8-финалите на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол навлиза в своята най-гореща фаза, а стадионът в Сиатъл е домакин на един от най-интригуващите сблъсъци от 1/16-финалите.

Един срещу друг за първи път в историята на световни финали се изправят отборите на Белгия и Сенегал. Залогът е огромен – класиране в следващата фаза и мач срещу победителя от двойката САЩ / Босна и Херцеговина.

Пътят до елиминациите: От трудния старт до головите шоута

И двата състава изпитаха сериозни затруднения в груповата фаза, но намериха най-добрата си форма точно навреме.

  • Белгия: Воденият от Руди Гарсия тим стартира разочароващо с две равенства срещу Египет (1:1) и Иран (0:0). В решителния мач обаче „Червените дяволи“ разгърнаха пълния си потенциал и разгромиха Нова Зеландия с 5:1, с което спечелиха Група G.
  • Сенегал: Африканският гранд пренаписа историята, превръщайки се в първия отбор на световно първенство, който прескача групите след две поражения на старта (1:3 от Франция и 3:2 от Норвегия). Момчетата на Папе Тиав се спасиха по безапелационен начин, сгазвайки Ирак с 5:0 в последния си мач.

Новините около съставите и ключовите фигури

Белгия разполага с почти напълно възстановен състав. В игра се завръща крилото Жереми Доку, а суперзвездата Кевин Де Бройне и Леандро Тросар, който блесна с два гола срещу Нова Зеландия, ще дирижират атаката. На вратата Тибо Куртоа остава стабилна опора. Спекулира се, че Ромелу Лукаку може да остане на пейката като тактическо оръжие.

В лагера на Сенегал голямата въпросителна е около титулярния вратар Едуар Менди, който лекува травма в коляното и е под сериозно съмнение. Очаква се Мори Диав отново да застане под рамката. Напред Садио Мане, Николас Джаксън и Исмаила Сар ще заложат на експлозивна скорост при контраатаките. Папе Гей, който вкара два гола срещу Ирак, настоява за титулярно място в халфовата линия.

Урокът от фаворитите

Треньорът на Белгия Руди Гарсия подчерта, че отборът му трябва да бъде изключително предпазлив, визирайки вече отпадналите колоси Германия (елиминирана от Парагвай) и Нидерландия (преклонила глава пред Мароко). „Няма лесни мачове на този етап“, предупреди Гарсия.

Гледайте на живо: Мачът ще се излъчва по големите световни канали като FOX Sports (САЩ) и ITV (Великобритания).
Прогноза на Opta: Суперкомпютърът дава 59% шанс за преминаване напред в полза на Белгия срещу 41% за Сенегал.

Източници: FIFA Official Match Preview, Reuters Sports Coverage, The Seattle Times - World Cup Update, ESPN Soccer Analysis и Sports Illustrated


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много сериозен сблъсък

    0 0 Отговор
    Обективно и двата тима са равностойни.
    Белгия е с леко техническо предимство.

    12:00 01.07.2026

  • 2 Черното носи късмет

    1 1 Отговор
    Който има повече черно в отбора пИчели. Червените дяволи вече са черни дяволи, ама и Сенегал не лъже. На кантар е работата

    12:01 01.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Кви титани ве , мисирко? Я не ми се превъзбуждай и ако ще обясняваш, обясни за мача! Калъф, титани били !!!

    12:02 01.07.2026

  • 4 Белгия и Сенегал?

    1 0 Отговор
    Титани? Поредното кликбейт заглавие.

    12:15 01.07.2026

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