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ЦСКА 1948 привлече капитан от Тунис

ЦСКА 1948 привлече капитан от Тунис

1 Юли, 2026 10:19 396 0

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Червените подписаха 3-годишен договор с халфа Моатаз Земземи

ЦСКА 1948 привлече капитан от Тунис - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА 1948 продължава с мащабната селекция преди старта на новия сезон в Първа лига и участието на тима в европейските клубни турнири.

Столичани официално си осигуриха услугите на тунизийския полузащитник Моатаз Земземи, който пристига в Бистрица като свободен агент. Новината за трансфера бе потвърдена от финансовия благодетел на „червените“ Цветомир Найденов.

Договорът на 26-годишния полузащитник е за срок от три години. За последно Земземи носи капитанската лента на родния си Клуб Африкан, извеждайки го до шампионската титла на страната през изминалия сезон. Халфът се отличава със завиден ръст от 186 сантиметра и силен ляв крак, като може да действа на няколко позиции в халфовата линия.

Новото попълнение на българския тим притежава и богат натрупан опит по терените във Франция. Още на 18-годишна възраст той е закупен от елитния френски Страсбург за сумата от 200 000 евро. Най-успешният му период в Европа обаче преминава в състава на Шамоа Ниор, където записва общо 88 мача и отбелязва 9 попадения. Халфът има зад гърба си и мачове за всички гарнитури на Тунис, включително един официален двубой за представителния национален отбор.

Очаква се Земземи да се присъедини към лагера на ЦСКА 1948 в Словения. „Червените“ откриват кампанията си в родното първенство на 17 юли с гостуване на Спартак (Варна), а само броени дни след това се изправят срещу словашкия Спартак (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Източник: Sportal.bg, БТА


България
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