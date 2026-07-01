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Еквадор остана без селекционер след отпадането от Световното

Еквадор остана без селекционер след отпадането от Световното

1 Юли, 2026 11:58, обновена 1 Юли, 2026 12:04 521 2

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Аржентинският специалист Себастиан Бекасесе обяви раздялата си с „Ла Три“ веднага след поражението от Мексико

Еквадор остана без селекционер след отпадането от Световното - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор по футбол на Еквадор официално остана без селекционер, след като аржентинският тактик Себастиан Бекасесе обяви своята оставка.

Решението му дойде броени минути след поражението на тимa с 0:2 от съорганизатора Мексико в драматичен двубой от фазата на 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Договорът на 45-годишния специалист изтичаше с края на участието на Еквадор в турнира, но той самият сподели, че е взел категорично решение да не го подновява, тъй като не е изпълнил голямото си обещание към феновете.

Разочарованието и голямото обещание

По време на официалната пресконференция на емблематичния стадион „Ацтека“, Бекасесе не скри емоциите си и пое пълната отговорност за отпадането:

„Нашият договор приключи със Световното първенство. Не мисля, че успяхме да постигнем подвига, който бяхме обещали – а именно да направим това Световно най-доброто в историята на страната. Днес е мой ред да кажа сбогом. Боли ме, но решението е ясно“.

Аржентинецът призна, че мексиканците изцяло са надиграли неговия състав през първите 45 минути. Въпреки че след почивката еквадорците са коригирали играта си и са потърсили обрат, отличната защита на домакините не е оставила шансове за гол.

Гордостта от младото поколение

Въпреки горчивината от елиминацията, Бекасесе застана плътно зад играчите си и подчерта, че оставя отличен фундамент за бъдещето на футбола в Еквадор:

Младежки състав: Специалистът отбеляза, че този турнир е бил безценен опит за играчите, тъй като те са разполагали с най-младия отбор на страната, извеждан някога на Мондиал.

Исторически триумф: В паметта на феновете ще остане легендарната победа с 2:1 над Германия в груповата фаза, която буквално шокира света и класира тима за елиминациите.

Пълна благодарност: „Нямам оплаквания, имам само огромна благодарност към хората и футболистите. Момчетата ми подариха два красиви часа в съблекалнята след мача и това е споменът, с който си тръгвам“, допълни емоционално треньорът.

Себастиан Бекасесе пое юздите на Еквадор през лятото на 2024 година. Под негово ръководство „Ла Три“ направи изключително силна кампания в квалификациите на Южна Америка, завършвайки на престижното второ място веднага след световния шампион Аржентина и пред традиционни сили като Бразилия и Уругвай.

Футболната федерация на Еквадор ще трябва да реагира бързо в търсенето на нов мениджър, който да поеме талантливия състав за предстоящите международни цикли.

Източник: Reuters и Yahoo Sports


Еквадор
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