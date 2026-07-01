Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море и Локомотив Горна Оряховица завършиха наравно в контрола, прекратена заради буря

Черно море и Локомотив Горна Оряховица завършиха наравно в контрола, прекратена заради буря

1 Юли, 2026 20:08 456 1

  • черно море-
  • варна-
  • локомотив горна оряховица-
  • контролна среща-
  • стадион „ангел кънчев“-
  • трявна-
  • лагер-
  • дъжд-
  • ураганен вятър-
  • илиан илиев

Мачът се игра в Трявна, където "моряците" са на лагер

Черно море и Локомотив Горна Оряховица завършиха наравно в контрола, прекратена заради буря - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Черно море Варна и Локомотив Горна Оряховица завършиха 0:0 в контролна среща на стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ провеждат подготвителния си лагер. Двубоят бе прекратен в 85-ата минута, след като около час след началото над терена се разразиха силен дъжд и ураганен вятър, които направиха условията за игра невъзможни. Треньорът Илиан Илиев използва два различни състава в двете полувремена.

Двубоят започна с натиск на Черно море, но първата опасност в срещата бе пред вратата на Антоан Манасоев. Нападателят на Локо Горна Оряховица Жулиян Иванов се озова на добра позиция и отправи силен удар от границата на наказателното поле, като топката премина много близо до горния десен ъгъл.

Последваха силни минути за „моряците“, които пресираха съперника и създадоха няколко последователни опасности, но не успяха да ги завършат по най-добрия начин.

В 18-ата минута Берк Бейхан намери Сидни, който се освободи от бранител и стреля, но покрай гредата. В 21-вата минута Хорхе Падия не успя да довкара топката след силен удар на Сидни и колеблива намеса на стража на Локо ГО.

В 33-ата минута Иван Аврамов изпълни пряк свободен удар от добра позиция, но топката премина опасно близо до страничната греда.

В 55-ата минута Николай Костадинов направи двойно подаване с Телеш и се озова на стрелкова позиция, но ударът му бе избит от вратаря на Локо ГО. В 59-ата минута Давид Телеш отправи опасен изстрел от пряк свободен удар, но топката премина малко над напречната греда.

В 60-ата минута над стадиона се разразиха силен дъжд и ураганен вятър, които значително затрудниха действията на двата тима. Поради влошените условия двубоят бе прекратен в 85-ата минута при резултат 0:0.

Състав на Черно море:


Първо полувреме
Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Берк Бейхан, Васил Панайотов, Асен Дончев, Селсо Сидней, Мехмед Аши, Хорхе Падиля.

Второ полувреме
Кристиан Томов, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Димитър Кючуков, Мартин Банев, Николай Костадинов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Давид Телеш, Георги Лазаров.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ккконгу

    0 0 Отговор
    Не биле лъвове, ами биле скопени зъбливи кранти. Не били велики фотболисти, ами биле залезващи феличия. Гледайте БНТ и пийте една бира

    20:24 01.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове