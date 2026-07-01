Черно море и Локомотив Горна Оряховица завършиха наравно в контрола, прекратена заради буря

Черно море Варна и Локомотив Горна Оряховица завършиха 0:0 в контролна среща на стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ провеждат подготвителния си лагер. Двубоят бе прекратен в 85-ата минута, след като около час след началото над терена се разразиха силен дъжд и ураганен вятър, които направиха условията за игра невъзможни. Треньорът Илиан Илиев използва два различни състава в двете полувремена.

Двубоят започна с натиск на Черно море, но първата опасност в срещата бе пред вратата на Антоан Манасоев. Нападателят на Локо Горна Оряховица Жулиян Иванов се озова на добра позиция и отправи силен удар от границата на наказателното поле, като топката премина много близо до горния десен ъгъл.

Последваха силни минути за „моряците“, които пресираха съперника и създадоха няколко последователни опасности, но не успяха да ги завършат по най-добрия начин.

В 18-ата минута Берк Бейхан намери Сидни, който се освободи от бранител и стреля, но покрай гредата. В 21-вата минута Хорхе Падия не успя да довкара топката след силен удар на Сидни и колеблива намеса на стража на Локо ГО.

В 33-ата минута Иван Аврамов изпълни пряк свободен удар от добра позиция, но топката премина опасно близо до страничната греда.

В 55-ата минута Николай Костадинов направи двойно подаване с Телеш и се озова на стрелкова позиция, но ударът му бе избит от вратаря на Локо ГО. В 59-ата минута Давид Телеш отправи опасен изстрел от пряк свободен удар, но топката премина малко над напречната греда.

В 60-ата минута над стадиона се разразиха силен дъжд и ураганен вятър, които значително затрудниха действията на двата тима. Поради влошените условия двубоят бе прекратен в 85-ата минута при резултат 0:0.

Състав на Черно море:



Първо полувреме

Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Берк Бейхан, Васил Панайотов, Асен Дончев, Селсо Сидней, Мехмед Аши, Хорхе Падиля.

Второ полувреме

Кристиан Томов, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Димитър Кючуков, Мартин Банев, Николай Костадинов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Давид Телеш, Георги Лазаров.