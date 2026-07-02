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Барселона обмисля раздяла с ключов защитник: Жюл Кунде на прицел от английски грандове

Барселона обмисля раздяла с ключов защитник: Жюл Кунде на прицел от английски грандове

2 Юли, 2026 22:11 608 0

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Каталунският клуб е склонен да се раздели с френската звезда, докато Челси и Ливърпул дебнат за подписа му

Барселона обмисля раздяла с ключов защитник: Жюл Кунде на прицел от английски грандове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона е готова да се раздели с един от основните си играчи в защита, Жюл Кунде. Според авторитетното издание Diario Sport, каталунците са намалили трансферната цена на френския национал до 65 милиона евро, което моментално привлече вниманието на английските колоси Челси и Ливърпул.

Двата английски тима следят изкъсо ситуацията около Кунде, който впечатлява с изявите си за националния отбор на Франция и на Световното първенство в Северна Америка. Въпреки това, самият футболист не гори от желание да напусне „Камп Ноу“. Миналото лято той преподписа договора си с Барселона до 2030 година, като условията му бяха значително подобрени.

Жюл Кунде пристигна в Барселона през 2022 година, след като каталунците платиха на Севиля 50 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. Оттогава насам той се утвърди като един от стълбовете в отбраната на „блаугранас“, но финансовите предизвикателства пред клуба може да наложат раздяла с него.


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