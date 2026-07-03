Швейцария сломи Алжир и е на 1/8-финал на Мондиал 2026

Селекцията на Швейцария, водена от Мурат Якин, победи категорично Алжир с 2:0 в двубой от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, изигран на стадион „БК Плейс“ във Ванкувър, Канада.

С този успех швейцарците записаха историческо постижение, печелейки първи елиминационен мач в редовното време на Световно първенство от далечната 1938 година насам.

Резултатът бе открит още в 10-ата минута, когато изгряващата звезда Йохан Манзамби направи страхотен пробив по фланга и асистира на Брийл Емболо, който отблизо прати топката в опразнената мрежа на пазения от Люка Зидан гол. Алжирците, водени от бившия швейцарски селекционер Владимир Петкович, опитаха да реагират, но пропуснаха най-чистото си положение в края на първата част чрез Ибрахим Маза.

Интригата в срещата бе окончателно убита веднага след подновяването на играта. В 46-ата минута, само 47 секунди след началото на второто полувреме, Дан Ндой се възползва от колективна грешка в отбраната на „пустинните лисици“ и удвои преднината за „кръстоносците“. До края на срещата капитанът Гранит Джака, който записа своя юбилеен мач №150 за националния отбор, и опитната швейцарска защита не позволиха изненади.

На осминафиналите Швейцария очаква победителя от сблъсъка между Колумбия и Гана.

Източник: Спортната секция на Focus-News и хронологията на мача в The New York Times / The Athletic