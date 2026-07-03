След мача: Швейцария - Алжир: "Кръстоносците" изнесоха тактическа лекция на "пустинните лисици"

Швейцария победи Алжир с 2:0 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026 на стадион „Би Си Плейс“ във Ванкувър. С този успех селекцията на Мурат Якин сложи край на черна серия от седем поредни отпадания в елиминационни срещи, постигайки първа победа в директните елиминации на Световно първенство от 1938 година насам. Точни за историческия триумф бяха Бреел Емболо в 10-ата минута след гениален пробив на младата сензация Йохан Манзамби и Дан Ндойе, който се разписа секунди след началото на второто полувреме (46-ата минута).

Щабовете: Тактически триумф срещу носталгия

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин не скри задоволството си от перфектно изпълнения тактически план, при който тимът му съзнателно отстъпи притежанието на топката и ужили съперника с мълниеносни контри.

"Знаехме, че срещу Алжир ни предстои тактическа битка. Момчетата бяха перфектни, затвориха пространствата и се възползваха от шансовете си в най-точните моменти. Тази историческа победа е за цяла Швейцария, но турнирът за нас тепърва започва", заяви Якин след мача.

От другата страна, треньорът на Алжир Владимир Петкович, който прекара седем успешни години начело на Швейцария, преживя емоционална и тежка вечер. Медиите критикуваха решението му да остави Амин Гуири на пейката като резерва.

"Футболът на това ниво не прощава грешките в защита. Допуснахме ранен гол в двете полувремена и това ни пречупи. Боли ме, защото този мач беше напълно в нашите възможности, но бяхме твърде неефективни в предни позиции", сподели Петкович пред Sky Sports.

Реакциите на играчите: Радост за рекордите и една тъжна раздяла

Голямата новина от лагера на Алжир дойде от капитана Рияд Марез, който официално обяви пред медиите, че слага край на международната си кариера. 35-годишният нападател изглеждаше съкрушен от отпадането.

"Това беше последният ми мач с националната фланелка. Исках да стигнем по-далеч, но това е реалността. Гордея се с всичко, което дадох на Алжир през годините", заяви Марез в емоционално интервю за beIN Sports.

Капитанът на Швейцария Гранит Джака пък се опита да свали напрежението от съотборниците си въпреки еуфорията от пренаписването на историята.

"Страхотно е, че прекъснахме това 88-годишно проклятие. Виждам радостта на феновете, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Йохан Манзамби прави невероятен Мондиал – на неговата възраст показва невероятна зрялост, но целият отбор работи като часовник."

Манзамби, който е едва на 20 години, стана най-младият играч от 1966 г. насам, записал 5 голови участия в рамките на едно Световно първенство.

Анализите в световните медии: "Швейцарски часовник" срещу "наивен Алжир"

Световните спортни издания единодушно похвалиха прагматизма на европейския тим и разкритикуваха беззъбото нападение на африканците.

FIFA.com: "Швейцария премина с лекота през Алжир. Мурат Якин представи тактически шедьовър във Ванкувър, неутрализирайки напълно креативността на съперника".

The Guardian: Фокусира се върху младия Манзамби: "Тайната вече е разкрита. 20-годишният нападател буквално разкъса алжирската отбрана при първия гол. Алжир просто не обърна внимание на предупрежденията".

The Athletic: Описва представянето на Алжир като разочароващо: "Много притежание на топката, твърде малко полза. Меката отбрана на Алжир отново ги предаде в най-важния момент, докато швейцарците бяха безмилостно ефективни".

Коментарите на феновете в социалните мрежи

В платформите Reddit и Instagram мненията варираха от възхищение към швейцарската дисциплина до тотално разочарование от липсата на хъс у алжирците.

"Алжирците просто искаха да дриблират. Не ги интересуваше нито защитата, нито атаката, просто показваха техника" – коментира фен в Instagram.

"Швейцария включи на круиз контрол след втория гол. Очаквах много по-оспорван мач, но разликата в класите и тактическата зрялост беше огромна" – споделя потребител в Reddit.

Швейцария остава в Ванкувър, където на 7 юли ще се изправи на 1/8-финалите срещу победителя от сблъсъка между Колумбия и Гана.

Източници: FIFA, Sky Sports, The Guardian и The Athletic.