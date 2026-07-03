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Драма и зрелище на Уимбълдън: Големите фаворити излизат днес, Григор Димитров се готви за съботен мегасблъсък

Драма и зрелище на Уимбълдън: Големите фаворити излизат днес, Григор Димитров се готви за съботен мегасблъсък

3 Юли, 2026 11:01 1 223 8

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  • турнир-
  • григор димитров

Днешната програма на „свещената трева“ предлага тенис от най-висока класа с участието на Джокович и Швьонтек, докато първата ни ракета преживява емоционално възраждане в Лондон

Драма и зрелище на Уимбълдън: Големите фаворити излизат днес, Григор Димитров се готви за съботен мегасблъсък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Третият за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън – навлиза в своята най-гореща фаза. Днес, 3 юли, феновете по трибуните в Лондон ще станат свидетели на решителните битки от третия кръг при мъжете и жените. Програмата е наситена с интригуващи двубои, а погледите на българските фенове вече са насочени към утрешния ден, когато на корта ще излезе възроденият Григор Димитров.

Емоционалният възход на Григор Димитров

След като миналата година напусна Централния корт със сълзи на очи заради тежка контузия в гръдния мускул, 35-годишният Димитров изживява своето лично възмездие. Българинът, който заема 146-о място в световната ранглиста след дългото си отсъствие, влезе в основната схема със специална покана от организаторите („уайлд кард“) и доказа, че мястото му е сред елита.

В четвъртък вечер Григор демонстрира невероятен характер и физическа устойчивост, за да пречупи 15-ия поставен чех Якуб Меншик с 7-6(5), 4-6, 7-5, 6-3 в мач, продължил под затворения покрив на Корт 1. Днес е почивен ден за българина, в който той ще възстановява сили за следващото си препятствие. В събота Димитров излиза в зрелищен мач срещу бившия финалист в турнира Матео Беретини (Италия), като срещата се очаква да бъде преместена на някой от двата главни корта.

Най-интересните мачове днес (3 юли)

Петъчната програма е концентрирана около най-големите имена в съвременния тенис, които ще търсят място в осминафиналите:

  • Новак Джокович – Артюр Риндеркнеш: Седмият поставен в схемата Новак Джокович ще открие програмата на Централния корт. След като изигра два последователни късни мача, този път сърбинът ще излезе в дневната сесия (след 15:30 ч. българско време) срещу опасния французин Риндеркнеш.
  • Арина Сабаленка – Йелена Остапенко: Веднага след мача на Джокович на Централния корт предстои истинско шоу в женската схема. Световната номер 1 Сабаленка се изправя срещу бившата шампионка от Ролан Гарос Остапенко в открит сблъсък на мощни удари от дъното на корта.
  • Яник Синер – Дженсън Бруксби: Водачът при мъжете и защитаващ титлата си Яник Синер ще играе на Корт 1 във втория мач за деня срещу американеца Бруксби.
  • Дария Касаткина – Наоми Осака: Четирикратната шампионка от Шлема Наоми Осака продължава силния си ренесанс на трева и ще открие програмата на Корт 1 срещу Касаткина.

Програмата на Централния корт ще бъде закрита от третия поставен Феликс Оже-Алиасим, който ще премери сили с квалификанта от САЩ Майкъл Дженг

Източник: Wimbledon Championships, BBC Sport


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 УСПЕХ, МОМЧЕ УПОРИТО !

    10 1 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ СИЛА , ЗДРАВЕ И МНОГО КЪСМЕТ !!!

    11:04 03.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 4 Отговор
    Мисирките пак надуват положението! Кво Възраждане бе?! Нека стигне поне 1/4 финал пък тогава говорете за възраждане!!

    Коментиран от #6

    11:33 03.07.2026

  • 3 Дано

    3 1 Отговор
    Успех за Григор Димитров !

    11:35 03.07.2026

  • 4 Христо

    1 1 Отговор
    Принца на Монако ,английският аристократ.Давай Гришо

    11:38 03.07.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Оспехи занапреде на Гришня!💋🦍🤣🥳👍

    11:51 03.07.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Тогава ще говорят за Величие.🤣🤣🤣🤣🤣🍌👍

    11:52 03.07.2026

  • 7 Жиголо и

    2 0 Отговор
    Алфонса,от Хасково, голяма гордост.

    12:05 03.07.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Свещената трева? Толкова смешно и жалко..., като хората използващи го! Свещена простота...

    13:02 03.07.2026

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