Драма и зрелище на Уимбълдън: Големите фаворити излизат днес, Григор Димитров се готви за съботен мегасблъсък

Третият за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън – навлиза в своята най-гореща фаза. Днес, 3 юли, феновете по трибуните в Лондон ще станат свидетели на решителните битки от третия кръг при мъжете и жените. Програмата е наситена с интригуващи двубои, а погледите на българските фенове вече са насочени към утрешния ден, когато на корта ще излезе възроденият Григор Димитров.

Емоционалният възход на Григор Димитров

След като миналата година напусна Централния корт със сълзи на очи заради тежка контузия в гръдния мускул, 35-годишният Димитров изживява своето лично възмездие. Българинът, който заема 146-о място в световната ранглиста след дългото си отсъствие, влезе в основната схема със специална покана от организаторите („уайлд кард“) и доказа, че мястото му е сред елита.

В четвъртък вечер Григор демонстрира невероятен характер и физическа устойчивост, за да пречупи 15-ия поставен чех Якуб Меншик с 7-6(5), 4-6, 7-5, 6-3 в мач, продължил под затворения покрив на Корт 1. Днес е почивен ден за българина, в който той ще възстановява сили за следващото си препятствие. В събота Димитров излиза в зрелищен мач срещу бившия финалист в турнира Матео Беретини (Италия), като срещата се очаква да бъде преместена на някой от двата главни корта.

Най-интересните мачове днес (3 юли)

Петъчната програма е концентрирана около най-големите имена в съвременния тенис, които ще търсят място в осминафиналите:

Новак Джокович – Артюр Риндеркнеш : Седмият поставен в схемата Новак Джокович ще открие програмата на Централния корт . След като изигра два последователни късни мача, този път сърбинът ще излезе в дневната сесия (след 15:30 ч. българско време) срещу опасния французин Риндеркнеш.

: Седмият поставен в схемата Новак Джокович ще открие програмата на . След като изигра два последователни късни мача, този път сърбинът ще излезе в дневната сесия (след 15:30 ч. българско време) срещу опасния французин Риндеркнеш. Арина Сабаленка – Йелена Остапенко : Веднага след мача на Джокович на Централния корт предстои истинско шоу в женската схема. Световната номер 1 Сабаленка се изправя срещу бившата шампионка от Ролан Гарос Остапенко в открит сблъсък на мощни удари от дъното на корта.

: Веднага след мача на Джокович на Централния корт предстои истинско шоу в женската схема. Световната номер 1 Сабаленка се изправя срещу бившата шампионка от Ролан Гарос Остапенко в открит сблъсък на мощни удари от дъното на корта. Яник Синер – Дженсън Бруксби : Водачът при мъжете и защитаващ титлата си Яник Синер ще играе на Корт 1 във втория мач за деня срещу американеца Бруксби.

: Водачът при мъжете и защитаващ титлата си Яник Синер ще играе на във втория мач за деня срещу американеца Бруксби. Дария Касаткина – Наоми Осака: Четирикратната шампионка от Шлема Наоми Осака продължава силния си ренесанс на трева и ще открие програмата на Корт 1 срещу Касаткина.

Програмата на Централния корт ще бъде закрита от третия поставен Феликс Оже-Алиасим, който ще премери сили с квалификанта от САЩ Майкъл Дженг

Източник: Wimbledon Championships, BBC Sport