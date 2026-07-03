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Юлиан Нагелсман подава оставка като селекционер на Германия след фиаското на Световното

Юлиан Нагелсман подава оставка като селекционер на Германия след фиаското на Световното

3 Юли, 2026 11:31 653 3

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Германският футболен съюз е принудил 38-годишния специалист да се оттегли доброволно след отпадането от Парагвай, Юрген Клоп е фаворит за поста

Юлиан Нагелсман подава оставка като селекционер на Германия след фиаското на Световното - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старши треньорът на националния отбор на Германия по футбол Юлиан Нагелсман е взел решение да подаде оставка с незабавен ефект, съобщава авторитетното германско издание „Билд“ (BILD). Решението слага край на неговия престой начело на Бундестима и идва броени дни след шокиращото отпадане на отбора на 1/16-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада от състава на Парагвай след изпълнение на дузпи.

„Тайна среща на върха“ във Франкфурт

Според информацията на медиите, съдбата на Нагелсман е била решена по време на напрегната тричасова извънредна среща в централата на Германския футболен съюз във Франкфурт (Reuters), проведена в четвъкс. На нея са присъствали президентът на съюза Бернд Нойендорф, спортният директор Руди Фьолер и други водещи фигури в германския футбол.

Ръководителите на федерацията ясно са заявили на треньора, че неговият кредит на доверие е изчерпан. За да се избегне публично и травматично уволнение, на Нагелсман е предложена възможността за „елегантен изход“ чрез доброволна оставка. Въпреки че първоначално специалистът обяви, че няма намерение да бяга от отговорност и договорът му е до 2028 г., натискът от ръководството го е принудил да отстъпи. Очаква се той да получи неустойка в размер на около 7 милиона евро, което се равнява на едногодишната му заплата.

Пропуканата комуникация и критиките

Изданието „Билд“ разкрива, че атмосферата в лагера на Германия се е влошила сериозно по време на турнира в Северна Америка. Нагелсман е бил критикуван вътрешно за:

  • Липса на комуникация: Играчи са се оплаквали, че треньорът почти не е разговарял с тях извън официалните тактически разбори.
  • Прекалено семейен уют: Изборът на изолирана тренировъчна база в Уинстън-Сейлъм е бил определен от футболистите като „ужасно скучен“, а постоянното присъствие на съпругата на Нагелсман, Лена, в лагера е подразнило част от състава.
  • Спорни решения: Наложи се и сериозна публична критика от легенди като Лотар Матеус относно спортно-техническите решения и липсата на характер в отбора .

Кой следва?

Германската федерация вече работи по намирането на заместник. Абсолютен фаворит за горещия стол е Юрген Клоп. Бившият мениджър на Ливърпул в момента заема ръководен пост в структурите на „Ред Бул“, но се счита за единственото име, способно да върне ентусиазма сред разочарованите германски фенове.

Източник: BILD


Германия
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  • 1 Мими Кучева🐕

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  • 2 хмммм

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  • 3 1302

    0 0 Отговор
    Време е за Юрген Клоп

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