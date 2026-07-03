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Черно море с победа над Спартак Плевен в последния си мач от лагера в Трявна

Черно море с победа над Спартак Плевен в последния си мач от лагера в Трявна

3 Юли, 2026 15:16 459 0

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  • георги лазаров

Точен за успеха беше Георги Лазаров

Черно море с победа над Спартак Плевен в последния си мач от лагера в Трявна - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Черно море приключи лагера в Трявна с нова победа. „Моряците“ надвиха Спартак Плевен с 1:0 на стадион „Ангел Кънчев“, а ранен гол на Георги Лазаров още във 2‑рата минута реши контролата.

Варненци вече бяха победили Янтра Габрово с 1:0 след попадение на същия Лазаров и бяха завършили 0:0 срещу Локомотив Горна Оряховица в мач, прекратен в 85‑ата минута заради силен вятър и проливен дъжд.

Още от първите секунди Черно море наложи темпо. Във 2‑рата минута дълъг пас на Скуадроне намери Георги Лазаров зад защитата. Нападателят излезе сам срещу вратаря и с премерен удар направи 1:0, като топката първо срещна напречната греда, преди да влети в мрежата.

В 8‑ата минута Мохамед Аши можеше да удвои. Той получи отличен пас пред наказателното поле, финтира вратаря и стреля от малък ъгъл, но защитник на Спартак Плевен успя да изчисти топката от голлинията.

В 35‑ата минута Шола Аделани се озова очи в очи с Кристиан Томов, но се забави с удара и стражът на варненци бе спасен от намесата на защитата.

След почивката Илиан Илиев направи цели 10 промени, оставяйки на терена само Ертан Томбак. В игра се появиха Антоан Манасиев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Николай Костадинов, Мартин Банев, Емануил Няголов, Давид Телеш, Васил Панайотов, Кристиан Михайлов и дошлият на проби Идрис Бунаас.

В 60‑ата минута Томбак бе заменен от Димитър Кичуков. Малко след това Панайотов организира отлична атака и изведе Кристиан Михайлов, но младият футболист си поведе дълго топката и вратарят го изпревари.

В 73‑ата минута Хорхе Падиля, влязъл като смяна на Идрис Бунаас, навлезе опасно отдясно и бе съборен в наказателното поле. Васил Панайотов застана зад топката, но ударът му по земя в левия ъгъл бе спасен от стража на Спартак Плевен.

В 78‑ата минута Димитър Заимов замени Кристиан Михайлов.

Съставът на Черно море:
Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Петър Андреев, Берк Бейхан, Александър Тодоров, Асен Дончев, Мохамед Аши, Георги Лазаров.


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