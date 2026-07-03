Никола Цолов с добро представяне в квалификацията на „Силвърстоун“ – стартира от трета редица

Никола Цолов демонстрира добра скорост и хладнокръвие по време на квалификациите за състезанията от Формула 2 на легендарната писта „Силвърстоун“. Младият пилот си осигури място на третата редица на стартовата решетка, след като завърши пети в напрегнатата сесия.

Цолов впечатли всички, като първи успя да слезе под границата от 1:40 минути, записвайки време 1:39.972. За кратко той оглави класирането, но в последните минути четирима съперници подобриха неговия резултат. В крайна сметка българинът се нареди пети, само на 0.005 секунди зад Роман Билински.

Бразилският ас Рафаел Камара триумфира в квалификацията с време 1:39.690, осигурявайки си трети полпозишън за сезона. Алекс Дън остана втори, а Куш Майни допълни челната тройка. До Никола Цолов на третата редица ще застане добре познатият му Тасанапол Интрапувашак – бивш съотборник от Формула 3.

След традиционното обръщане на стартовата решетка за спринта, лидерът в шампионата Габриеле Мини ще потегли от първа позиция, а до него ще застане Ритомо Мията. Цолов ще стартира от шеста позиция в спринтовата надпревара, която ще се проведе на 4 юли от 15:45 часа българско време.

Nikola Tsolov lays down the marker 👊



A 1:39.972 and purple in all three sectors for the championship contender! 🟣🟣🟣#F2 #BritishGP pic.twitter.com/iWJdXtjK43 — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2026