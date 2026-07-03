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Никола Цолов с добро представяне в квалификацията на „Силвърстоун“ – стартира от трета редица

Никола Цолов с добро представяне в квалификацията на „Силвърстоун“ – стартира от трета редица

3 Юли, 2026 17:49 569 3

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  • силвърстоун

Българският талант се нареди сред най-бързите в битката за полпозишън във Формула 2

Никола Цолов с добро представяне в квалификацията на „Силвърстоун“ – стартира от трета редица - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов демонстрира добра скорост и хладнокръвие по време на квалификациите за състезанията от Формула 2 на легендарната писта „Силвърстоун“. Младият пилот си осигури място на третата редица на стартовата решетка, след като завърши пети в напрегнатата сесия.

Цолов впечатли всички, като първи успя да слезе под границата от 1:40 минути, записвайки време 1:39.972. За кратко той оглави класирането, но в последните минути четирима съперници подобриха неговия резултат. В крайна сметка българинът се нареди пети, само на 0.005 секунди зад Роман Билински.

Бразилският ас Рафаел Камара триумфира в квалификацията с време 1:39.690, осигурявайки си трети полпозишън за сезона. Алекс Дън остана втори, а Куш Майни допълни челната тройка. До Никола Цолов на третата редица ще застане добре познатият му Тасанапол Интрапувашак – бивш съотборник от Формула 3.

След традиционното обръщане на стартовата решетка за спринта, лидерът в шампионата Габриеле Мини ще потегли от първа позиция, а до него ще застане Ритомо Мията. Цолов ще стартира от шеста позиция в спринтовата надпревара, която ще се проведе на 4 юли от 15:45 часа българско време.


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  • 1 Патриот

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    Български Лъв!!!

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  • 2 Успех момче Ф123

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    Само за сравнение съотборника му Леон е чак 16-ти!!

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  • 3 ЕдинОтНякъде

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    Чудесно представяне. Ще има еднакъв старт да атакува подиума и в спринта, и в основното състезание! Успех!

    18:38 03.07.2026

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