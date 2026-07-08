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Драма с дузпи във Ванкувър: Швейцария пречупи Колумбия и отива на 1/4-финал срещу Аржентина

Драма с дузпи във Ванкувър: Швейцария пречупи Колумбия и отива на 1/4-финал срещу Аржентина

8 Юли, 2026 03:25, обновена 8 Юли, 2026 03:30 589 0

  • швейцария-
  • колумбия-
  • мондиал 2026

„Кръстоносците“ изстрадаха успеха след 0:0 в 120-минутна битка и колумбийски пропуски в края, Грегор Кобел и Рубен Варгас се превърнаха в герои

Драма с дузпи във Ванкувър: Швейцария пречупи Колумбия и отива на 1/4-финал срещу Аржентина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Швейцария се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктен триумф над Колумбия с 4:3 при дузпите (0:0 след продължения).

Селекцията на Мурат Якин достигна до топ 8 на планетата за първи път от далечната 1954 година насам, хвърляйки в скръб хилядите колумбийски фенове по трибуните в Канада.

Тактическо надхитряне и тежък удар за швейцарците

Двата тима предложиха изключително затворен и предпазлив футбол в редовните 90 минути, в които чистите положения липсваха. Швейцарците имаха сериозен кадрови проблем преди първия съдийски сигнал, тъй като голямата им млада сензация на турнира Йохан Манзамби отпадна в последния момент заради контузия в коляното. Без него в предни позиции „кръстоносците“ трудно намираха път към вратата на Камило Варгас. Колумбия, водена от Нестор Лоренсо, стоеше по-стабилно в защита, а най-доброто положение за тях преди почивката бе далечен удар на Густаво Puerta, спасен ефектно от Грегор Кобел.

Продължения под знака на колумбийския малшанс

През второто полувреме и двамата треньори извършиха множество смени, но играта остана накъсана. Двубоят се оживи едва в продълженията. В 99-ата минута бранителят на „Лос Кафетерос“ Джон Лукуми нацели напречната греда след изстрел с глава от корнер.

Най-чистият момент в целия мач обаче дойде в 117-ата минута. Капитанът на Швейцария Гранит Джака направи груба грешка пред наказателното си поле. Топката попадна в резервата Хаминтон Кампаз, който излезе очи в очи с Кобел, но вместо да прати Южна Америка в следващата фаза, стреля разочароващо над вратата.

Лотарията на дузпите

При 11-метровите удари драмата достигна своя връх на „БиСи Плейс“:

  • Колумбия започна първа: Хуан Кинтеро бе точен за 1:0.
  • Отговорът: Гранит Джака изравни бързо за швейцарците.
  • Грешката: Колумбийският защитник Давинсон Санчес нацели горната греда.
  • Аванс за Швейцария: Зеки Амдуни даде преднина на европейците (2:1).
  • Връщане на интригата: Кампаз реализира за Колумбия, а веднага след него Мануел Аканджи прати топката над вратата, възстановявайки равенството 2:2.
  • Решаващият момент: Вратарят Грегор Кобел направи феноменално спасяване срещу Кучо Ернандес. Седрик Итен се възползва и доближи Швейцария до победата.
  • Развръзката: Луис Диас вкара последната дузпа за Колумбия, но крилото на Фрайбург Рубен Варгас запази хладнокръвие и с прецизен удар подпечата швейцарския успех за 4:3.

На четвъртфиналите в събота Швейцария ще се изправи срещу световния шампион Аржентина в Канзас Сити, след като по-рано Лионел Меси и компания сътвориха обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет.


Канада
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