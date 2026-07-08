Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Евертон Бала уверен преди реванша на „Георги Аспарухов“: Ако се иска битка от нас, ще дадем битка

Евертон Бала уверен преди реванша на „Георги Аспарухов“: Ако се иска битка от нас, ще дадем битка

8 Юли, 2026 11:27 565 1

  • евертон бала-
  • левски-
  • футбол

Бяха добре организирани

Евертон Бала уверен преди реванша на „Георги Аспарухов“: Ако се иска битка от нас, ще дадем битка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Левски от миналия шампионски сезон Евертон Бала остана доволен от представянето на „сините“ при равенството 1:1 срещу Борац Баня Лука в първия мач от квалификациите за Шампионската лига. Бразилецът подчерта, че тимът има всички основания да бъде уверен преди реванша в София.

„Бяха добре организирани. Техният нападател прави разликата. Работата ни беше да не ги оставяме да им се получава. Със сигурност вкъщи сме много уверени. Както футболистите, така и феновете. Считам, че стадионът ще бъде пълен. Определено ще търсим победа и преминаване напред“, каза Бала след срещата.

Той допълни, че Левски е показал нужния характер в трудните моменти на мача и е отговорил на физическото предизвикателство, което съперникът е поставил.

„През целия мач се бориха здраво, но им отговорихме и се постарахме да сме равностойни. Най-важното беше да отговорим по начин, по който се искаше от нас. Ако се иска битка от нас, ще дадем битка, ако се иска друго, ще го дадем. Винаги ще правим необходимото да победим. Винаги играем уверено и искаме да победим, независимо от противника. Очаквахме труден мач, вярваме в себе си“, заяви бразилецът.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велков

    1 0 Отговор
    Ако тези не ги отстранят, къде са тръгнали. Левски е класа над тях.

    12:29 08.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове