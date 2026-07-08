Евертон Бала уверен преди реванша на „Георги Аспарухов“: Ако се иска битка от нас, ще дадем битка

Голмайсторът на Левски от миналия шампионски сезон Евертон Бала остана доволен от представянето на „сините“ при равенството 1:1 срещу Борац Баня Лука в първия мач от квалификациите за Шампионската лига. Бразилецът подчерта, че тимът има всички основания да бъде уверен преди реванша в София.

„Бяха добре организирани. Техният нападател прави разликата. Работата ни беше да не ги оставяме да им се получава. Със сигурност вкъщи сме много уверени. Както футболистите, така и феновете. Считам, че стадионът ще бъде пълен. Определено ще търсим победа и преминаване напред“, каза Бала след срещата.

Той допълни, че Левски е показал нужния характер в трудните моменти на мача и е отговорил на физическото предизвикателство, което съперникът е поставил.

„През целия мач се бориха здраво, но им отговорихме и се постарахме да сме равностойни. Най-важното беше да отговорим по начин, по който се искаше от нас. Ако се иска битка от нас, ще дадем битка, ако се иска друго, ще го дадем. Винаги ще правим необходимото да победим. Винаги играем уверено и искаме да победим, независимо от противника. Очаквахме труден мач, вярваме в себе си“, заяви бразилецът.