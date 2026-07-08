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Салах със силни думи за Меси и намеци за съдийството след драматичното отпадане на Египет

Салах със силни думи за Меси и намеци за съдийството след драматичното отпадане на Египет

8 Юли, 2026 10:57 2 007 13

  • мохамед салах-
  • аржентина-
  • египет-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Звездата на „фараоните“ говори откровено за спорните моменти, болката от загубата и величието на Меси

Салах със силни думи за Меси и намеци за съдийството след драматичното отпадане на Египет - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах не скри разочарованието си след отпадането на Египет от Мондиал 2026. „Фараоните“ загубиха драматично с 2:3 от Аржентина на осминафиналите, въпреки че водеха с два гола. След края на срещата капитанът на тима говори откровено за случилото се на терена и за спорните съдийски решения.

„Преди всичко, такава беше Божията воля. Такава беше съдбата на този мач и неговия резултат. Изиграхме отлично първо полувреме и изглеждахме добре през по-голямата част от второто. Допуснахме няколко малки грешки, а що се отнася до съдийството, предпочитам да не коментирам. Колкото по-малко говоря за това, толкова по-добре. Не искам да отнеса някоя солена глоба от ФИФА... Всички видяха какво се случи. Нямам какво повече да добавя“, заяви Салах.

Въпреки нежеланието си да задълбава в темата, нападателят все пак посочи конкретни моменти, които според него са повлияли на развоя на мача.

„Отмениха ни гол, а също така не ни отсъдиха дузпа. Веднага след това съперникът организира контраатака и вкара. Треньорът ни поздрави за представянето ни в турнира. Той искаше да стигнем по-далеч, но такава е Божията воля. Ще градим бъдещето върху това, което постигнахме на този турнир, и ако Бог е рекъл, ни очаква още по-успешно бъдеще“, добави той.

Салах подчерта, че Египет е бил добре подготвен за сблъсъка с действащия световен шампион и че тимът е показал още от първите минути, че може да се противопостави на Аржентина. Въпреки това, съдбата не е била на тяхна страна.

„Играхме срещу действащите световни шампиони и разбирахме, че ни предстои много тежък мач. Подготвихме се отлично за този съперник и това се видя още от първите минути на срещата. Но в крайна сметка Бог ни беше отредил такава съдба. Не е срамно да загубиш от най-великия играч на всички времена (б.р. – Лионел Меси). Това, което направи днес, беше невероятно. Той показа, че на 39 години все още е най-добрият играч в света. За мен беше чест да споделя терена с него“, завърши Салах.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 моите силни думи

    18 20 Отговор
    Ако Салах някога е струвал 100-200 милиона долара, то Меси трябва да е 10 трилиона!

    11:02 08.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    11 29 Отговор
    Айде айде маннга л, стига се обяснява, никой не го интересува. Обратно в Максуда "фараоне"

    11:09 08.07.2026

  • 3 хахаха

    6 22 Отговор
    айде айде обратно в пясъчното блато момо

    11:11 08.07.2026

  • 4 заслужава

    7 6 Отговор
    Меси да го обслужват десет стюардеси.

    11:11 08.07.2026

  • 5 Баче Колю

    9 13 Отговор
    Класа, момчето, липсва ви класа. При равнистойни мачове сумарната класа на играчите натделява. В отбора на Египет класни са 1-2 играчи, в този на Аржентина ако не всички то почти всички.
    Разликата в класите с пролича най-много в мача Канада - Мароко. Канадците атакуваха, вкараха мароканците в наказателното им поле, ама за да вкараш трябва класа, каквато Канада няма. Мароканците чрез контраатаки постигнаха своето, ама играчите им имат достатчно умения и класа, придобита по европейските терени. С игачи от вътешния шампионат толкова за Египет, а и за Мексико.

    Коментиран от #6

    11:19 08.07.2026

  • 6 Не бе кире

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Баче Колю":

    Липсва им съдийска подкрепа. Видяхме ги "класните" как гледаха като омочани мушката след отменения гол

    11:32 08.07.2026

  • 7 тренер

    14 2 Отговор
    Египтяните играха 11 срещу 12, факт! Играха страхотно, раздадоха се на макс, но ги "загубиха"👍
    Що се отнася до останалото фифа няма никакъв интерес от продължаването на Египет от чисто комерсиална гледна точка особено, след като отпаднаха отбори, като Бразилия, Германия и пр., чиито националности им генерират огромни приходи!

    Коментиран от #8

    11:45 08.07.2026

  • 8 Не е

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "тренер":

    само до пари -- виж как бутаха Парагвай срещу Франция. Парагвайците играха ММА вместо футбол но не получиха дори един жълт картон. Съдията още малко щеше да влезе в атака да им помогне да отбележат.

    11:53 08.07.2026

  • 9 Истината

    6 9 Отговор
    Не намесвайте Меси няма нищо общо със съдийството.Меси е най-великия!

    11:57 08.07.2026

  • 10 Дзак

    2 2 Отговор
    Браво.

    12:17 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    4 1 Отговор
    Съдииски тесли само в едната посока... Сега на мача Франция срещу Мароко ще свирят аржентинци. ФИФАси прави каквото си иска.

    12:21 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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