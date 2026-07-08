Салах със силни думи за Меси и намеци за съдийството след драматичното отпадане на Египет

Мохамед Салах не скри разочарованието си след отпадането на Египет от Мондиал 2026. „Фараоните“ загубиха драматично с 2:3 от Аржентина на осминафиналите, въпреки че водеха с два гола. След края на срещата капитанът на тима говори откровено за случилото се на терена и за спорните съдийски решения.

„Преди всичко, такава беше Божията воля. Такава беше съдбата на този мач и неговия резултат. Изиграхме отлично първо полувреме и изглеждахме добре през по-голямата част от второто. Допуснахме няколко малки грешки, а що се отнася до съдийството, предпочитам да не коментирам. Колкото по-малко говоря за това, толкова по-добре. Не искам да отнеса някоя солена глоба от ФИФА... Всички видяха какво се случи. Нямам какво повече да добавя“, заяви Салах.

🚨🗣 Salah on the match officiating:



"The less I say about it, the better. I don't want to end up with a hefty fine from FIFA... but you know what it is." 🇪🇬🇦🇷 pic.twitter.com/9ae0NeG7z9 — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 7, 2026

Въпреки нежеланието си да задълбава в темата, нападателят все пак посочи конкретни моменти, които според него са повлияли на развоя на мача.

„Отмениха ни гол, а също така не ни отсъдиха дузпа. Веднага след това съперникът организира контраатака и вкара. Треньорът ни поздрави за представянето ни в турнира. Той искаше да стигнем по-далеч, но такава е Божията воля. Ще градим бъдещето върху това, което постигнахме на този турнир, и ако Бог е рекъл, ни очаква още по-успешно бъдеще“, добави той.

🚨Reporter- "Must have hurt losing after being 2-0 up?"



🗣️Mo Salah- "Well there's no shame in losing to the greatest player of all time, what he did today was incredible, he showed that he is still the best player in the world at 39. It was an honour to share the pitch with him" pic.twitter.com/cJP1h2yN1i — P/R Football (@brfutboll) July 7, 2026

Салах подчерта, че Египет е бил добре подготвен за сблъсъка с действащия световен шампион и че тимът е показал още от първите минути, че може да се противопостави на Аржентина. Въпреки това, съдбата не е била на тяхна страна.

„Играхме срещу действащите световни шампиони и разбирахме, че ни предстои много тежък мач. Подготвихме се отлично за този съперник и това се видя още от първите минути на срещата. Но в крайна сметка Бог ни беше отредил такава съдба. Не е срамно да загубиш от най-великия играч на всички времена (б.р. – Лионел Меси). Това, което направи днес, беше невероятно. Той показа, че на 39 години все още е най-добрият играч в света. За мен беше чест да споделя терена с него“, завърши Салах.