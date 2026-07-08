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Емоционалният Скалони онемя след историческия обрат на Аржентина

Емоционалният Скалони онемя след историческия обрат на Аржентина

8 Юли, 2026 10:28 766 8

  • аржентина-
  • лионел скалони-
  • египет-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Световният шампион се класира за четвъртфиналите след драматично 3:2 над Египет

Емоционалният Скалони онемя след историческия обрат на Аржентина - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони преживя една от най-емоционалните вечери в кариерата си след драматичната победа с 3:2 над Египет, която изпрати световния шампион на четвъртфиналите на Мондиала. Аржентинците бяха на ръба на отпадането, изоставайки с 0:2 до 79-ата минута, но голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес сътвориха един от най-великите обрати в историята на тима.

Скалони не успя да скрие емоциите си след последния съдийски сигнал. „Не мога да вдигна поглед“, промълви той през сълзи, а малко по-късно добави: „Съжалявам, твърде съм емоционален. Каква група от играчи… Това мога да кажа само, трябва да вървя.“

Аржентина продължава напред и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Швейцария, която елиминира Колумбия след драматична серия дузпи. Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 1 Отговор
    Цялата публика онемя, с изключение на коментаторите по БНТ.

    Коментиран от #3, #5

    10:32 08.07.2026

  • 2 Скалони

    8 0 Отговор
    Скалони винаги съм го харесвал. Изглежда много естествен

    10:40 08.07.2026

  • 3 Единият

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Бюлент е голям фен на Аржентина.

    Коментиран от #6

    10:44 08.07.2026

  • 4 и ето как се изкарва заплатка

    4 1 Отговор
    Финала на матрялчето ви:
    -Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала.-

    Не, чат джи пи ти, това е дибре. Дори няма да го дочета до края, че да махна излишната рпелика, ами ще го копи-пейстна дирекъши и ще ида дап ия кафе.

    10:49 08.07.2026

  • 5 коментаторите по БНТ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    имат някаква противна задача да коментират само за кефа на африканците.
    Все едно работят в Заир, Судан или Мароко. Не мога да разбера кога ни купиха африканци. Но тези коментари са изцяло извън местен контекст.

    10:50 08.07.2026

  • 6 Нищо подобно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Единият":

    Винаги е казвал че е голям фен на Роналдо!

    Коментиран от #7

    10:52 08.07.2026

  • 7 едно време може би

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо подобно":

    Вече всички викат за африка.
    Явно това им е задължение по длъжностна характеристика.
    Направо са нелепи.
    Не знам как ги търпите. Това е подигравка с местната публика.

    10:55 08.07.2026

  • 8 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    ....Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала....


    Искаме, искаме и от двете!
    С шербет 😉😂😂😂

    /Не е зле да чистите текстовете от служебните бележки за вътрешна употреба. За да не ставате за смях./

    11:13 08.07.2026

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