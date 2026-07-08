Емоционалният Скалони онемя след историческия обрат на Аржентина

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони преживя една от най-емоционалните вечери в кариерата си след драматичната победа с 3:2 над Египет, която изпрати световния шампион на четвъртфиналите на Мондиала. Аржентинците бяха на ръба на отпадането, изоставайки с 0:2 до 79-ата минута, но голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес сътвориха един от най-великите обрати в историята на тима.

Скалони не успя да скрие емоциите си след последния съдийски сигнал. „Не мога да вдигна поглед“, промълви той през сълзи, а малко по-късно добави: „Съжалявам, твърде съм емоционален. Каква група от играчи… Това мога да кажа само, трябва да вървя.“

Аржентина продължава напред и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Швейцария, която елиминира Колумбия след драматична серия дузпи. Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала.

🚨🎙️ How are you, Scaloni?



🗣️ Scaloni: "I can't look at you, I'm sorry, I'm too emotional, what a group of players, my brother, that's all... I have to go, I can't."



pic.twitter.com/uDnke5sqs4 — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 7, 2026