Емоционалният Скалони онемя след историческия обрат на Аржентина

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони преживя една от най-емоционалните вечери в кариерата си след драматичната победа с 3:2 над Египет, която изпрати световния шампион на четвъртфиналите на Мондиала. Аржентинците бяха на ръба на отпадането, изоставайки с 0:2 до 79-ата минута, но голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес сътвориха един от най-великите обрати в историята на тима.
Скалони не успя да скрие емоциите си след последния съдийски сигнал. „Не мога да вдигна поглед“, промълви той през сълзи, а малко по-късно добави: „Съжалявам, твърде съм емоционален. Каква група от играчи… Това мога да кажа само, трябва да вървя.“
Аржентина продължава напред и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Швейцария, която елиминира Колумбия след драматична серия дузпи. Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала.
🚨🎙️ How are you, Scaloni?— MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 7, 2026
🗣️ Scaloni: "I can't look at you, I'm sorry, I'm too emotional, what a group of players, my brother, that's all... I have to go, I can't."
pic.twitter.com/uDnke5sqs4
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3, #5
10:32 08.07.2026
2 Скалони
10:40 08.07.2026
3 Единият
До коментар #1 от "Трол":Бюлент е голям фен на Аржентина.
Коментиран от #6
10:44 08.07.2026
4 и ето как се изкарва заплатка
-Ако искаш, мога да направя и по-епичен, или по-репортажен вариант на материала.-
Не, чат джи пи ти, това е дибре. Дори няма да го дочета до края, че да махна излишната рпелика, ами ще го копи-пейстна дирекъши и ще ида дап ия кафе.
10:49 08.07.2026
5 коментаторите по БНТ
До коментар #1 от "Трол":имат някаква противна задача да коментират само за кефа на африканците.
Все едно работят в Заир, Судан или Мароко. Не мога да разбера кога ни купиха африканци. Но тези коментари са изцяло извън местен контекст.
10:50 08.07.2026
6 Нищо подобно
До коментар #3 от "Единият":Винаги е казвал че е голям фен на Роналдо!
Коментиран от #7
10:52 08.07.2026
7 едно време може би
До коментар #6 от "Нищо подобно":Вече всички викат за африка.
Явно това им е задължение по длъжностна характеристика.
Направо са нелепи.
Не знам как ги търпите. Това е подигравка с местната публика.
10:55 08.07.2026
8 Тити на Кака
Искаме, искаме и от двете!
С шербет 😉😂😂😂
/Не е зле да чистите текстовете от служебните бележки за вътрешна употреба. За да не ставате за смях./
11:13 08.07.2026