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Иван Иванов на четвъртфинал в Нотингам

Иван Иванов на четвъртфинал в Нотингам

8 Юли, 2026 19:37 419 0

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Младата надежда на родния тенис продължава победния си поход на тревните кортове във Великобритания

Иван Иванов на четвъртфинал в Нотингам - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Иван Иванов покори нов връх на международната сцена, след като си осигури място сред най-добрите осем на престижния тенис турнир от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам.

Само на 17 години, варненецът демонстрира хладнокръвие и класа, като преодоля местния представител Луи Макстед с категоричното 6:3, 6:4. Срещата, продължила едва 79 минути, бе белязана от силен старт за Иванов, който поведе с 5:0 в първия сет. Въпреки няколко пропуснати възможности да затвори частта по-рано, българинът не се разколеба и затвори сета на свой сервис.

Във втората част двамата тенисисти започнаха равностойно, но именно Иванов показа по-здрави нерви и реализира ключов пробив в петия гейм. До края на мача Макстед не намери отговор на стабилната игра на българина, който заслужено триумфира и си осигури място на четвъртфиналите.

С този успех Иван Иванов прибави 11 ценни точки към актива си в световната ранглиста на АТП, където заема 654-ата позиция. Освен това, младият ни шампион си осигури и 1925 евро от наградния фонд на надпреварата – още една стъпка към големите турнири.

В битката за място на полуфиналите Иванов ще се изправи срещу френския ас Клемон Шидек, който е водач в схемата и заема 205-о място в световната ранглиста.


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