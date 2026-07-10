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Лумбард Делова вече не е футболист на ЦСКА

Лумбард Делова вече не е футболист на ЦСКА

10 Юли, 2026 17:04 593 0

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  • футбол

Футболистът премина в Амедспор

Лумбард Делова вече не е футболист на ЦСКА - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА трансферира бранителя Лумбард Делова в турския елитен тим Амедспор, съобщиха от клуба. Подробности около сделката не се съобщават.

Националът на Косово облече екипа на ЦСКА през лятото на 2024 г. и записа участие в 69 официална мача, в които отбеляза 4 гола. Делова спечели Купата на България в края на миналия сезон.

"ЦСКА благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му желае успех в бъдещите предизвикателства!", се казва в обръщение от "червения" клуб.


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