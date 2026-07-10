Лумбард Делова вече не е футболист на ЦСКА

ЦСКА трансферира бранителя Лумбард Делова в турския елитен тим Амедспор, съобщиха от клуба. Подробности около сделката не се съобщават.

Националът на Косово облече екипа на ЦСКА през лятото на 2024 г. и записа участие в 69 официална мача, в които отбеляза 4 гола. Делова спечели Купата на България в края на миналия сезон.

"ЦСКА благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му желае успех в бъдещите предизвикателства!", се казва в обръщение от "червения" клуб.